Znano, kakšna kazen je doletela kapetana Maribora

Disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije je po 13. krogu Prve lige Telemach izrekel več kazni igralcem in klubom. Najstrožjo je prejel vratar Maribora Ažbe Jug, ki bo moral zaradi udarca Koprčana Isaaca Matondoja izpustiti naslednje tri tekme. Tako ga ne bo niti na sobotnem večnem derbiju proti Olimpiji.

Poleg Juga sta bila zaradi rdečih kartonov kaznovana še Filip Bačkulja iz Kopra in nogometaš Mure Luka Bobičanec, ki je bil izključen na obračunu z Radomljami. Oba bosta prisilno počivala eno tekmo.

Disciplinske sankcije so doletele tudi številne prvoligaške klube. Zaradi neprimernega vedenja navijačev bo Maribor plačal 750 evrov, Olimpija 500, Nafta 450, Celje pa 200 evrov.

Denarni kazni sta prejela še Mura in Radomlje. Prekmurski klub bo zaradi nešportnega vedenja več svojih igralcev plačal 420 evrov, Radomljani pa bodo morali iz istega razloga odšteti 300 evrov.