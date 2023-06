Julia Roberts tokrat ni pozabila Guardiole

V sedmih letih se vse obrne, pravijo. Pep Guardiola je z osvojitvijo lige prvakov z Manchester Cityjem dobil še češnjo na torti. Sedem let, odkar mu je zlomila srce, mu je za zmago v Istanbulu in trojček lovorik prek instagrama čestitala tudi filmska zvezdnica Julia Roberts.

Guardiola, sicer srečno poročen s Cristino Serra, se je marca po zmagi s 7:0 proti Leipzigu na vprašanje, kako močno si želi osvojiti ligo prvakov, pošalil, da nič ne more izbrisati razočaranja, ki mu ga je povzročila Julia Roberts.

»Imam tri vzornike: Michaela Jordana, Tigerja Woodsa in Julio Roberts. Ko je leta 2016 prišla v Manchester, je šla na Old Trafford obiskat Manchester United. Nas je povsem prezrla, čeprav smo takrat že bili najboljši v mestu. Tudi če trikrat zapored osvojim ligo prvakov, bom še vedno zguba. Nič se ne more primerjati z razočaranjem, ker Julia Roberts ni prišla k nam.«

Zanimivo bi ga bilo zdaj vprašati, ali je čestitka zacelila rane. Manchester City je v finalu LP z 1:0 premagal Inter in prvič postal evropski prvak. Pred tem je osvojil angleško prvenstvo in pokal FA.