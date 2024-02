Junak finala 2021: Porto bo vedno v mojem srcu

V sredinem večeru bo na gostovanju v Portu eden od izpostavljenih nogometašev Arsenala tudi Kai Havertz. 24-letni napadalni vezist je imel po selitvi iz Chelseaja k topničarjem obilo težav s prilagajanjem na novo okolje, v zadnjem času pa se je ustalil v ekipi in začel zadevati.

»Všeč mi je, da me je Arteta postavil v vlogo, v kateri imam proste roke, rad sem fleksibilen na igrišču in iščem luknje. A kot sem že večkrat dejal, igral bom, kjerkoli bo trener od mene to želel,« pravi nemški reprezentant, ki je pri Chelseaju igral v konici napada, v severnem Londonu pa ga Arteta vidi dlje od nasprotnikovih vrat.

Havertz se bo z Arsenalom vrnil na Estadio do Dragao, kjer je leta 2021 v finalu lige prvakov dosegel odločilni gol za zmago Chelseaja proti Manchester Cityju. »Porto bo imel vedno mesto v mojem srcu, nanj me vežejo zelo lepi spomini in komaj čakam, da spet zaigram na tem štadionu.«