Jupiter in Proletarec sta vlila moči Zagorju

Najprej je bilo društvo Vesna, potem so navdušenci nad nogometom v Zagorju 18. junija 1923 ustanovili Nogometni klub Jupiter. Toda Jupiter je obstajal zgolj leto dni, saj so ga razpustili po nasilnih spopadih komunistov s pripadniki Organizacije jugoslovanskih nacionalistov 1. junija 1924 v Trbovljah. Tam so bili tudi člani Jupitra s predsednikom Janezom Lipuškom na čelu. Prosveta, Zagorje in Proletarec, leta 1991 pa so rdeče-beli naposled prišli do 1. slovenske lige – v samostojni državi.

Ko je bil Jupiter junija 1924 ukinjen iz političnih razlogov, so bili nogometaši v naslednjih letih aktivni v okviru Sportnega kluba Prosveta, a niso sodelovali v uradnih tekmovanjih. Leta 1930 so ustanovili Sportni klub Zagorje, takrat so uveljavili sistematično vadbo mladih nogometašev. Septembra 1931 so zaigrali v zasavskem prvenstvu ljubljanske nogometne podzveze, a so bili klubi iz Trbovelj (Amater, Retje in Trbovlje) in Hrastnika (Rudar) premočni, premagali pa so trboveljsko Dobrno.

Zgodbo o sto letih nogometa v Zagorju preverite v nadaljevanju.