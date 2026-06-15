Klopp: Nogomet je postal talec direktorjev v klimatiziranih pisarnah

Jürgen Klopp se je pridružil selektorju ZDA Mauriciu Pochettinu v ostrem napadu na premore za osvežitev na svetovnem prvenstvu v nogometu in ocenil, da je šport postal »talec« komercialnih interesov. Nekdanji trener Liverpoola zatrjuje, da so prekinitve sredi polčasov zasnovane tako, da služijo oglaševalcem in ne iskreni skrbi za dobrobit nogometašev.

Igralci imajo trenutno na voljo triminutni premor po 22 minutah vsakega polčasa, da nadomestijo tekočino zaradi intenzivnih poletnih vročin v ZDA, Kanadi in Mehiki. Klopp pa ostaja neprepričan o utemeljitvi, ki jo navaja krovna organizacija Fifa.

V pogovoru za nemško televizijo ZDF Klopp pri oceni trenutnega stanja na turnirju ni varčeval s kritikami. Legendarni trener je dejal: »Nogomet je talec direktorjev, skritih v klimatiziranih pisarnah. Ko sem videl, kako igralci med premorom zaradi vročine le stojijo, medtem ko televizijski oglasi narekujejo ritem tekme, sem se moral vprašati: komu svetovno prvenstvo pravzaprav služi? Navijačem? Igralcem? Ali oglaševalcem?«

Ogledal si je tekmo Nemčije s Curacaom. FOTO: Annegret Hilse/ Reuters

Fifa je premore predtem branila z razlago, da so premori za osvežitev del usmerjenih prizadevanj za zagotovitev najboljših možnih pogojev za igralce, pri čemer se opira na izkušnje s prejšnjih tekmovanj, vključno z nedavno prenovljenim klubskim svetovnim prvenstvom, ki je lani poleti potekalo v Združenih državah. Kljub temu so bili premori deležni kritik, da so finančno motivirani in ne odraz iskrene skrbi za udeležence.

Klopp meni, da takšni premori uničujejo organski ritem igre, nogomet pa primerja z naravno silo, ki jo umetno zadržujemo. »Tekma svetovnega prvenstva bi morala teči kot reka. Namesto tega pa sredi toka gradimo jezove, da se skozi lahko prebijejo reklame. Nogomet je bil nekoč glavni dogodek, zdaj pa tvega, da postane le spremljevalna glasba oglaševalskemu šovu,« je dodal in premore opisal kot »nobeno drugo kot pozlačeno kletko, zgrajeno za sponzorje«, ki je hkrati »preoblečena v plemeniti meč proti vročini«.

Tudi Mauricio Pochettino ni navdušen nad premori. FOTO: Lisi Niesner/Reuters

Nemec ni edini vidni predstavnik nogometa, ki je izrazil skrb zaradi taktičnih in fizičnih motenj. Pochettino je prav tako javno podal svoje pripombe in ocenil, da so premori pogosto nepotrebni, razen če podnebne razmere dosežejo skrajno točko. Selektor ZDA je dejal: »Ne maram jih. Všeč so mi le, kadar so razmere skrajne. Ko pa so razmere dobre, so nepotrebni.«

Spor glede hidracije ni omejen zgolj na dogajanje na igrišču. Zmedo povzročajo tudi številni predpisi, ki se nanašajo na navijače in njihovo uživanje vode. Fifa je nedavno izvedla velik obrat v politiki glede štadionskih pravil, potem ko je sprva navijačem prepovedala vnos steklenic za večkratno uporabo na prizorišča tekem. Takšno obračanje je le še podkrepilo prepričanje, da je komercialni dobiček gonilna sila vsakega logističnega ukrepa tega poletja, je poročal portal Goal.com.