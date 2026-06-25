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Nogomet

Jürgen Klopp je bil besen, snel mikrofon in odvihral s prizorišča

Sloviti nogometni trener ni želel odgovoriti na vprašanje o tem, kaj meni o mnenju Bastiana Schweinsteigerja o afriških reprezentancah.
Jürgen Klopp (levo) v ZDA v družbi Thomas Müillerja in Bastiana Schweinsteigerja spremlja tekme nemške nogometne reprezentance. FOTO: Annegret Hilse/Reuters
Galerija
Jürgen Klopp (levo) v ZDA v družbi Thomas Müillerja in Bastiana Schweinsteigerja spremlja tekme nemške nogometne reprezentance. FOTO: Annegret Hilse/Reuters
G. N.
25. 6. 2026 | 18:30
2:07
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Sloviti trener Jürgen Klopp je v New Yorku naglo prekinil pogovor za nemško mrežo Deutsche Welle. Iz tira ga je vrglo novinarjevo vprašanje o Bastianu Schweinsteigerju, ki si je s komentarjem po tekmi med Nemčijo in Slonokoščeno obalo prislužil očitke o rasizmu. »To je afriški nogomet, malo neortodoksan, precej divji in morda ne ravno taktično discipliniran. Moramo biti pripravljeni na nepredvidljivost,« je igro afriške reprezentance opisal Schweinsteiger, s čimer je v javnosti in medijih nemudoma sprožil plaz obtožb o pokroviteljskem in rasističnem podpihovanju stereotipov.

Kloppov odziv je bil silovit. »Vi bi zdaj radi razpravljali o tem? Ne, ni možnosti. Nobene možnosti ni, da odgovorim na to vprašanje. Vem, da to zanima celotno javnost, vendar ste me s tem vprašanjem namensko stisnili v kot. To ni moje delo. Gre za preveč resno tematiko, da bi o njej govoril tjavendan, saj sploh ne vem, kaj bi sploh bilo primerno reči,« je bil jezen 59-letni Klopp.

Preden je dokončno snel mikrofon in protestno zapustil prizorišče intervjuja, pa je vidno razkačeni strokovnjak novinarju namenil še strupeno puščico: »Eno je, kako to izjavo doživljajo Afričani, povsem nekaj drugega pa je, kako jo vidijo drugi. Ravno v tistem trenutku sem si mislil, hvala bogu, da me o tem še nihče ni nič vprašal. Nato pa ste vi dočakali svoj trenutek in – kakšno presenečenje – Nemec ste. To me res izjemno preseneča.«

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Jurgen KloppBastian Schweinsteigerrasizemsvetovno prvenstvo v nogometuSP 2026

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