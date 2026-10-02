Jürgen Klopp našel prvo žrtev, Portugalska brez Cristiana Ronalda niza zmage

V 3. krogu lige narodov je v skupini A do prve zmage prišla Nemčija, ki je z 2:0 ugnala Srbijo, Grki in Nizozemci so se v isti skupini razšli 2:2. Portugalska je tudi brez Cristiana Ronalda slavila s 4:2 na Danskem, Wales pa je v isti skupini z 2:1 ugnal Norveško.

Nemški mediji že govorijo o veselju reprezentantov do nogometne igre, potem ko je novi selektor Jürgen Klopp v Münchnu ekipo proti Srbiji končno pripeljal do prve zmage. Začelo se je z jubilejem, saj je Mika Baur postal 1000. igralec, ki je oblekel reprezentančni dres elfa. Za nov prvenec je v 39. minuti s prvim reprezentančnim golom poskrbel Tom Bischof (39.), končni izid je postavil Florian Wirtz (61.). Nemci so prvo priložnost zamudili v 8. minuti, ko je le malo zgrešil Aleksandar Pavlović, v 32. minuti je imel priložnost na drugi strani tudi Kosta Nedeljković, sicer pa so bili nevarnejši domači in Florian Wirtz je v prvem delu zadel tudi vratnico. Slika se v drugem delu ni spremenila in skoraj 70.000 navijačev je slavilo prvo zmago v eri Klopp. Zdaj Nemci čakajo revanšo z vodilnimi Grki. Ti so se v Solunu razšli z Nizozemci z 2:2. Ekipa s Peloponeza po zmagah nad Nemci (1:0) in Srbi še naprej zaseda vrh razpredelnice. Za Grke je v 23. minuti zadel Fotis Ioannidis, v sodnikovem dodatku prvega dela pa je vodstvo povišal Georgios Masouras, ki je kaznoval napačno podajo Rubena van Bommla. A Nizozemci so vztrajali. Po kotu je v 59. minuti znižal kapetan Virgil van Dijk, rezervist Tijjani Reijnders pa je v 89. minuti z golom za 2:2 domačim navijačem vzel voljo za Sirtaki.

Nizozemsi so v Solunu zaostajali že z 0:2, na koncu pa z golom Tijjanija Reijndersa ušli porazu. FOTO: Sakis Mitrolidis/AFP

Gostovanje Portugalske v Københavnu je zaznamoval spor v reprezentanci in odhod največjega zvezdnika Cristiana Ronalda, ki je odigral 234 tekem za izbrano vrsto, z Danske dan pred tekmo. Očitno gre za dokončno slovo, saj je dres s številko sedem oblekel Rafael Leao. In kljub nesoglasjem so bili igralci z Iberskega polotoka za še tretjo zmago izjemno učinkoviti. Joao Cancelo (13.) in Goncalo Ramos (25.) sta zadela v prvem polčasu, že pred prvim golom pa je Ramos zadel tudi vratnico. Brentfordov branilec Mikkel Damsgaard (23.) je poskrbel, da so Danci izenačili na 1:1 in s podajo Rasmusu Höjlundu (53.) tudi na 2:2.

V Københavnu je Joao Felix z dvema goloma popeljal Portugaolsko do tretje zaporedne zmage. FOTO: Sebastian Elias Uth/Via Reuters

V napeti tekmi pa so bili spretnejši Portugalci. Nogometaš Paris Saint-Germaina Vitinha (67.) je z glavo zadel po lepi podaji kapetana Bruna Fernandesa, Joao Felix (87.) pa je 20 minut kasneje odločil tekmo. Norveška je na gostovanju v Cardiffu povedla v 10. minuti, ko je zadel Oscar Bobb. Še pred menjavo strani je izenačil Daniel James (38.). Ko pa je moral že v 46. minuti po prekršku z igrišča Torbjörn Heggem, je s prostega strela takoj za tem za zmago Walesa zadel Neco Williams. V skupini B3 je sta se Irska in Avstrija razšli z 2:2, s čimer vodilni Avstrijci ostajajo nepremagani. Irci in Kosovo imajo po štiri točke, potem ko so se slednji na tekmi z Izraelom razšli brez golov.