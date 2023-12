Jürgen Klopp navijačem: Če imate nogometa vrh glave, dajte vstopnico drugemu

Za sobotni derbi vodilnih v premier league na Anfieldu, drugega Liverpoola in prvega Arsenala, se je aktiviral tudi trener »rdečih« Jürgen Klopp. Nezadovoljen je bil s podporo in vzdušjem na tribunah na zadnjih dveh tekmah. Obisk ni bil vprašljiv, zmotila ga je glasnost in pomanjkanje strasti, ki običajno dvigne adrenalin in motivacijo nogometašem. Odzval se je po prepričljivi zmagi sredi tedna v pokalnem tekmovanju s 5:1 proti West Hamu.

»V prvem polčasu, ko so fantje igrali izjemno, nisem bil preveč zadovoljen z vzdušjem za menoj. Vprašal sem ljudi, kaj hočejo? Bili smo premočni in zapravljali priložnosti. Če bi bil na tribuni, bi bil na trnih, 1000-odstotno. Ne vem, ali je bila tekma proti Manchester Unitedu tako slaba, da lahko obžalujemo, ker nismo razbili tekmecev? V soboto potrebujemo pravi Anfield,« se je pridušal Nemec in podžigal navijače. »Arsenal bo pripravljen, zato potrebujemo podporo navijačev na nogah od prve sekunde, ne da bi se jaz prepiral s tekmečevim trenerjem,« je nadaljeval motivacijski nagovor in zaključil z ostrim pozivom za naveličane navijače: »Če je decembra preveč nogometa, če nisi v pravi formi, daj svojo vstopnico komu drugemu.«