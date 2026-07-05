Jürgen Klopp selektor Nemčije, trdi najbolj znani vplivnež, ki se moti le redko

Jürgen Klopp bo novi selektor Nemčije, je poročal nogometni insajder Fabrizio Romano, ki je v svoji objavi na družbenih omrežjih uporabil značilni izraz »here we go«, s katerim praviloma potrjuje dogovorjene prestope oziroma sklenjene posle.

Po njegovih navedbah je Klopp že privolil v prevzem reprezentance, medtem ko naj bi bili odprti še nekateri podrobni elementi dolgoročne pogodbe in projekta. Dogovarjajo se tudi o njegovem dokončnem odhodu iz sistema Red Bull.

Julian Nagelsmann je selektor Nemčije od leta 2023. FOTO: Amanda Perobelli/Imagn/Reuters

Do spremembe prihaja po koncu svetovnega prvenstva, na katerem je Nemčija razočarala in izpadla v osmini finala. Doslej jo je vodil Julian Nagelsmann, ki je po turnirju izgubil selektorski položaj.

Klopp, nekdanji trener Borussie Dortmund in Liverpoola, se je po koncu klubske kariere poleti 2024 začasno umaknil iz trenerskega dela, nato pa prevzel vlogo globalnega vodje nogometa v okviru Red Bulla. Med svetovnim prvenstvom je deloval tudi kot strokovni komentator.