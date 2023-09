Jürgen Klopp: Tudi evropsko ligo spoštujemo

Za armado privržencev nogometašev Liverpoola ni prav lepo spoznanje, da »rdečih« v tej sezoni ni med udeleženci prestižne lige prvakov. Toda obenem si je tabor z znamenitega Anfield Roada začrtal tekmovalne cilje v evropski ligi, v kateri je ta klub že nastopil v finalu leta 2016, pa ostal praznih rok v dvoboju s Sevillo.

»Takrat sem vodil naše moštvo in prav želel bi si, da bi se z njim vnovič uvrstil v finale. Toda v tem tekmovanju je za zvrhan koš odličnih klubov, zato bomo morali biti na poti do finala vrhunski,« je v pričakovanju četrtkovega začetka evropske lige 2023/24 poudaril trener Jürgen Klopp ter še dodal: »Tudi evropsko ligo in vse naše tekmece zelo spoštujemo.«

V uvodnem kolu bo Liverpool gostoval v Linzu,v Zgornjo Avstrijo pa se bodo odpravili tudi najzvestejši navijači rdečih iz Slovenije.