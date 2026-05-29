Pri Arsenalu motivirani, tik pred finalom se vrača močni branilec

Nogometaš Arsenala Jurrien Timber je uspešno opravil prvi trening z ekipo po poškodbi dimelj in bi lahko nastopil že v sobotnem finalu lige prvakov proti Paris Saint-Germainu na Ferenc Puskáš Areni v Budimpešti.

Nizozemski branilec ni igral vse od sredine marca, ko se je poškodoval na tekmi proti Evertonu. Po več kot dveh mesecih odsotnosti se je v zadnjih dneh najprej pripravljal individualno, zdaj pa se je brez težav pridružil moštvenim treningom. Pri Arsenalu ga sicer štejejo med fizično najbolje pripravljene igralce, zato v klubu verjamejo, da bi lahko bil nared za veliki finale.

Trener Mikel Arteta bo imel pred tekmo pomembno odločitev predvsem zaradi težav na desni strani obrambe. Ben White je zaradi poškodbe kolenskih vezi že končal sezono, zato je Arsenal na tem položaju v zadnjih tednih iskal različne rešitve. Ena od možnosti je tudi branilec Cristhian Mosquera, ki bi lahko dobil nalogo branjenja izjemno razpoloženega krilnega napadalca pariškega kluba Hviče Kvarachelie.