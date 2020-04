Jutri o nogometni sezoni s Krhinom in Elsnerjem

Pariz - Izvršni odbor francoske nogometne lige (LFP) bo o usodi letošnje sezone razpravljal v četrtek. Francoski predsednik vlade Edouard Philippe je namreč v torek v parlamentu dejal, da vsaj do septembra ne bodo dovoljene prireditve z več kot 5000 ljudmi in s tem med drugim ne bo moč nadaljevati domačih poklicnih lig, vključno z nogometno.



Francoska ministrica za šport Roxana Maracineanu je po govoru Philippeja pojasnila, da do konca julija ne morejo potekati nogometna tekmovanja niti pred praznimi tribunami, s tem pa pustila priprta vrata za možnost za sklepni del sezone v avgustu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.



Philippe je odločitev pojasnil ob napovedi postopnega načrta za omilitev ukrepov v boju proti pandemiji koronavirusa. Elitna francoska liga, v kateri sta tudi Rene Krhin pri Nantesu in Luka Elsner, ki je trener pri Amiensu, je prekinjena od 10. marca, na lestvici zanesljivo vodi Paris St. Germain.



Strokovnjaki sicer ocenjujejo, da bi odpoved nogometne sezone klube stala več kot 100 milijonov evrov zaradi televizijskih pravic, hkrati bi tudi nastala izguba prihodkov od pokroviteljev ter prodaje vstopnic.