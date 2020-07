FOTO:Jutri tekma leta v Celju, gre za prvaka

Ljubljana

- O slovenskem nogometnem prvaku bo v sezoni 2019/20 odločal zadnji krog državnega prvenstva. A letos bo končnica nekaj posebnega, saj bo o naslovu odločala medsebojna tekma kandidatov za naslov Celja in Olimpije. V sredo zvečer bo jasno, ali se bodo tretjič veselili Ljubljančani ali pa sploh prvič Celjani. Tekma se bo na štadionu Z'dežele začela ob 20.45.Olimpija lovi, odkar zeleno-beli igrajo s sedanjim klubom, tretji naslov prvakov po sezonah 2015/16 in 2017/18. Pred tem pa je stara Olimpija v samostojni Sloveniji zmagala še v sezonah 1991/92, 1992/93, 1993/94 in 1994/95. Celjani pa še nikoli niso bili slovenski prvaki. Enkrat so bili zelo blizu. Doslej imajo le en pokalni naslov.Izhodišča so se v zadnjih tednih precej spreminjala. Pred koronsko krizo, ki je prekinila tekmovanje za tri mesece, je imela Olimpija na prvem mestu pet točk naskoka. Dogajanje v zadnjih treh mesecih pa je nato precej zavrtelo domačo nogometno sceno. Pestro je bilo pri Mariboru, kjer so med krizo zamenjali trenerja, odšel je tudi dolgoletni direktor. A tudi Milaničev naslednikni našel čarobne palice za rešitev krize.Olimpija prav tako koronskega obdobja ni zdržala brez menjave trenerja. Safet Hadžić je sicer z moštvom koronsko prezimil na prvem mestu. Toda nekaj porazov in slabih predstav je v klubu, kjer so znani po hitrih potezah pri iskanju novih trenerjev, tudi zanj pomenilo, da ne bo dočakal konca sezone. Zamenjal ga je mladi hrvaški trenerŠe najbolj mirno je bilo po tej plati v Celju. Nič niso menjali,pa je v zadnjih dveh mesecih moštvo ustalil pri vrhu lestvice. Vmes je bila celjska zasedba tretja, a se je spet prebila na drugo mesto in nekaj zadnjih krogov je bilo že jasno, da imata realne možnosti za naslov samo še Celje in Olimpija.Celjani so si sicer v 34. krogu dovolili spodrsljaj, ko so proti predzadnjemu Triglavu doma osvojili le točko. A ni bil usoden, saj so napake delali tudi tekmeci. Predvsem Olimpija, ki v predzadnjem krogu doma ni znala streti odpora Tabora Sežane. Še več, Ljubljančani so celo izgubili in s tem Celjanom prvič od začetka sezone omogočili skok prav na vrh lestvice.Položaj na lestvici je tako zdaj zelo v prid celjske ekipe, ki ima dve točki prednosti in si lahko teoretično privošči celo neodločen izid, pa bo še vedno prvak. Za Olimpijo šteje le zmaga. Dosedanje razmerje v prejšnjih treh tekmah sezone (neodločeno 2:2, ljubljanska zmaga 3:1, celjska zmaga 1:0) pa tudi ne šteje več veliko, saj bi medsebojni izidi odločali le v primeru, če bi imeli moštvi ob koncu enako število točk, kar pa zdaj ni več mogoče.Nedeljski razplet pa je dokončno iz igre za naslov izločil tudi Mariborčane, ki so imeli nekaj malega teoretičnih možnosti. S celjsko zmago in razliko štirih točk so zdaj te postale nične.»Super, več, kot smo si želeli. Odigrali smo tako, kot smo hoteli, rezultatsko uspešni in brez kartonov,« je po tekmi z Velenjčani v pogovoru za spletno stran kluba dejal celjski trener Kosić in dodal: »Priigrali smo si možnosti odločati o prvaku Slovenije. Fantje so kakovostno oddelali, kar smo si želeli. A to tekmo smo že pozabili, zdaj se osredotočamo na izbor enajstih fantov, da bodo zastopali Celje.«Če Olimpija izgubi, jo lahko na drugem mestu prehiti Maribor.»Imamo super fante, moramo pokazati pravi obraz na zadnji tekmi. A ne glede na to, kaj se bo zgodilo, to ne bo spremenilo dejstva, da so ti fantje res dobri. Zdaj smo celo mi v prednosti, a na zadnji tekmi je vse možno. Samo mirne glave in pokazati največ doslej,« pred odločilno tekmo strasti umirja Kosić, nekdanji nogometaš in trener Olimpije, ki ima udarna aduta vinDrugačno je izhodišče v Ljubljani, kjer so si sami otežili delo. A še vedno imajo vse v svojih rokah: če zmagajo, bodo prvaki. To je bila tudi ključna misel trenerja Skenderja po tekmi s Taborom, po kateri je sicer obžaloval neučinkovitost svoje ekipe.»Zadnji dve domači tekmi smo izgubili, zgodaj nas je presekal gol po naših napakah. Potem se vsi zaprejo in jih je težko prebijati. Nismo pa obupali, a žal danes ni šlo, imeli smo veliko priložnosti, a je šlo vse mimo gola. Upam, da bo naslednjič bolje,« je tekmo s Taborom ocenil Skender.V ljubljanskem taboru imajo pred sredo veliko težavo, saj zaradi prejetega rumenega kartona ne bo smel nastopiti, ki je kazen dobil na tekmi proti Taboru, ko je bil že na klopi, a je burno protestiral zaradi razveljavljenega gola»Fant je mlad, odnesla so ga čustva. Ni kaj, pogrešali ga bomo, a tako pač je,« je o nespametni potezi Menala dejal trener.»Iz dneva v dan vidim, da dajejo vse od sebe. To je najpomembneje, ranjen lev pa je najbolj nevaren. Moramo iti na vse ali nič. Igralci so sicer utrujeni, moramo se dobro pripraviti. Ta ritem ni lahek, videli bomo, kaj lahko še naredimo. V Celju moramo biti konkurenčni, dati vse od sebe in mislim, da smo lahko nevarni. Ne bomo se predali,« je pred obračunom v Celju optimist Skender.Iz celjskega kluba so sporočili, da prodaje vstopnic za tekmo z Olimpijo ne bo. Zaradi ukrepov NIJZ se lahko takšnih dogodkov udeleži največ 500 ljudi, v Celju pa so se odločili, da bodo vstop na štadion dovolili samo dolgoletnim podpornikom kluba, lastnikom sezonskih vstopnic in navijaški skupini Celjski grofje.