Juve pod evropskim tnalom

Evropska nogometna zveza (Uefa) je začela preiskavo italijanskega kluba Juventus zaradi možnega kršenja finančnega fair playja in pravila o licenciranju igralcev, je Uefa objavila na svoji spletni strani. S tem se je odzvala na presenetljiv odstop celotnega upravnega odbora torinskega kluba 28. novembra. Vodstvo najuspešnejšega italijanskega nogometnega kluba vključno s predsednikom Andreo Agnellijem je to storilo po finančnih težavah kluba, saj je preiskavo o morebitnih računovodskih goljufijah začelo tudi državno tožilstvo. V klubu je začasno, do imenovanja nove uprave, kot direktor ostal Maurizio Scanavino.

Novi šef kluba je postal italijanski revizor Gianluca Ferrero, ki je bil imenovan na mesto predsednika namesto Agnellija. Ta je klub vodil od leta 2010 in bil odgovoren za eno najuspešnejših obdobij pri Juventusu. V tem obdobju je torinski klub osvojil devet zaporednih naslovov italijanskega prvaka, štiri državne pokale, dvakrat pa je igral v finalu lige prvakov. Preiskavo Uefe vodi oddelek za finančno kontrolo klubov, ki je ugotovil veliko razliko med poročili, ki jih je prejel, ter dejanskim stanjem.