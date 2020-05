Juventus: Gonzalo Higuain je naprodaj

Ljubljana - Italijanski nogometni prvoligaš Juventus je pripravljen poleti prodati napadalca Gonzala Higuaina. V taboru stare dame za 32-letnega Argentinca, ki mu sicer pogodba poteče šele junija 2021, zahtevajo 18 milijonov evrov.



Higuain je bil v obdobju prekinitve nogometnega prvenstva zaradi epidemije virusa sars-cov-2 v domovini in je priznal, da bi najraje ostal doma ter se vrnil k moštvu River Plate, kjer je tudi začel kariero. Za nekdanjega napadalca madridskega Reala, Napolija, Milana in Chelseaja je zanimanje pokazalo tudi nekaj angleških klubov, med njimi na novo prebujeni Newcastle.



Belo-črni so leta 2016, ko je prišel iz Napolija, odšteli kar 90 milijonov.

Pipita, kot je vzdevek Higuaina, je v dresu Juventusa na 138 nastopih dosegel 63 golov, s klubom je osvojil dva naslova italijanskega prvaka in dva italijanska pokala.