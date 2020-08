Na obzorju že slovo Juventusa in madridskega Reala

Pool via REUTERS Karim Benzema je zadel za Real v Manchestru. FOTO: Nick Potts/Reuters

Potem ko so v nogometni evropski ligi že znani vsi četrtfinalisti, bodo danes in v soboto še v ligi prvakov. V tej so si vozovnico na zaključni turnir v Lizboni, ki bo med 12. in 23. avgustom, še pred prekinitvijo zaradi novega koronavirusa priigrali Atletico Madrid, Leipzig, Atalantain PSG.Ob 21. uri sta krenila po četrtfinalein, prvi dvoboj so dobili Francozi z 1:0, ob isti uri šein. Po prvi tekmi so v prednosti Angleži z izidom 2:1.Jasno je, da podaljška v Torinu ne more več biti, saj je Lyon tekmo odprl z Depayevim golom v 12. minuti in si še bolj odprl vrata želenega četrtfinala. Toda italijanski prvaki se seveda niso mogli sprijazniti s takšnim scenarijem o zgodnjem slovesu, med žive jih je vrnil gol udarnega zvednikaiz enajstmetrovke v izdihljajih prvega polčasa. En strel več so v okvir vrat sprožili gostitelji, toda za uvrstitev med osmerico potrebujejo še dva gola.Živahno je tudi v Manchestru. Tu povrh še vedno ostaja možnost podaljška, City je v Madridu na prvi tekmi slavil zmago z 2:1, po 45 minutah je izid 1:1. Pa se je tudi tu zdelo, da se je zmagovalec prve tekme ob zgodnjem vodstvu tudi v tej revanši že močno približal četrtfinalu,je bil Realov rešitelj za izenačenje.Jutri ob 21. uri bosta še dvoboja medin(3:0) inter(1:1).