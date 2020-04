Juventus v Rimu, Liverpool v Londonu, Barcelona na Kanarskih otokih

Liverpool bo prekinil tridesetletno sušo



Klubi bi živeli v nekakšni polodprti karanteni

Olimpijski štadion v Rimu je bil predviden za prvo tekmo letošnjega evropskega prvenstva, nekateri želijo na njem odigrati preostale tekme sezone v serie A. FOTO: AFP



Tudi Real Madrid bi domoval na Kanarskih otokih

249 dni je minilo od prve tekme angleškega prvenstva v tej sezoni, 9. avgusta je Liverpool s 4:1 zmlel Norwich.

Nekateri v Španiji razmišljajo tudi o selitvi tekem primere division na Kanarske otoke. Na fotografiji prizor z Las Palmasa. FOTO: AFP

Vodilni možje najmočnejših nogometnih prvenstev iščejo različne načine, na katere bi spravili pod streho sezono 2019/20. Najhitrejši so (bili) Nemci, ki se že pripravljajo na vnovičen štart bundeslige v prvem tednu maja. Edinstven način so predlagali v Italiji, Španiji in Angliji, kjer bi odigrali preostala kola na po enem prizorišču.Za zdaj gre za idejne predloge, naslednji dnevi bi lahko ponudili bolj tehtne odgovore na vprašanja: ali lahko Italijani igrajo do konca prvenstva na– na njem domujeta Lazio in Roma – z okolico, ali lahko Španci naredijo podobno z igranjem tekem na večih prizoriščih(tam premorejo več prvoligaških štadionov) ter, ne nazadnje, si upajo to storiti Angleži, ki bi določili prvaka s tekmamiTrenutni položaji so znani, zato bi omenjeni predlogi različno ustrezali posameznim klubom – odvisno od njihovega položaja na lestvici.manjka do konca sezone še dolgih 12 kol, med prvimi petimi so Juventus (63 točk), Lazio (62), Inter (54), Atalanta (48) in Roma (45). Vpogrešajo enajst kol, lestvica je: Barcelona 58, Real Madrid 56, Sevilla 47, Real Sociedad in Getafe po 46, Atletico Madrid 45, Valencia 42, … Zelo napeto in izenačeno, torej.? Boj za prvaka je odločen 9 kol pred koncem sezone, 30-letno sušo bo prekinil Liverpool (82), na varnem naj bi bila tudi Manchester City (57) – če ne bo obveljalo pri izključitvi iz Evrope – in Leicester (53), za položaj v ligi prvakov se bodo udarili Chelsea, Manchester United, Wolverhapton in Sheffield.Največ tekem je preostalo naši zahodnim sosedom, ki bodo prav ta teden – do četrtka – vnovič odločali o tem, kako in kdaj naprej s sezono v serie A.(FIGC) išče pot, po kateri zakasnjen urnik te sezone ne bi vplival na urnik sezone 2020/21. Sredini sestanki bodo namenjeni operativnemu načrtu določanja protokola tekem. Predstavniki zdravniške komisije FIGC se bodo dobili tudi z zdravniki iz »prve bojne linije«, da bi dorekli režim organizacije tekem, s katerim bi zagotovili varnost nogometašev, klubskemu osebju, uradnim osebam in produkcijskim ekipam posameznih tekem.Ideja? Vseh, uporabljale bi lokalno infrastrukturo za treninge in tekme. Vse tekme bi igrali brez navzočih gledalcev, klubi in njihovo osebje pa bi bili nastanjeni, drugo osebje – uradne osebe, produkcijske ekipe in mediji – bi v tem času živelo na podoben način v drugih hotelih.Podobno kot Italijani so že prej razmišljali tudi Angleži, ki želijo prav tako sezono spraviti pod streho in rešiti vsaj prihodke od prodaje TV pravic. Ta zamisel resda ni naletela na pozitiven odziv med Otočani, toda dnevnik Times je objavil novico, po kateri naj bi angleška nogometna zveza (FA) ponudila svoja reprezentančna objekta – štadionin vadbeno središče– kot nevtralni prizorišči za tekme brez gledalcev. Tako Italijani kot Angleži »predvidevajo« datumsko vrnitev svojih lig za prvi teden junija.Španija? ZdruženjeTenerife, Las Palmas, La Gomera in El Hierro predlagajo, da bi preostala kola prekinjene sezone primere division igrali pri njih. Predsednik združenjaje poslal pismo predsednikoma španske nogometne zveze in lige: »Zaradi razdalje smo zaščiteni pred novim koronavirusom. Na voljo imamo dovolj ustreznih nogometnih igrišč, ki so primerna tudi za tekme 1. lige, ob njih pa igrišča za pripravo igralcev.« Bomo videli …