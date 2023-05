Juventus v zadnjem hipu do remija, Roma z minimalno prednostjo

Nogometaši Juventusa in Seville so se na prvi polfinalni tekmi evropske lige razšli z neodločenim izidom 1:1, Roma pa je premagala Bayer Leverkusen z 1:0. Povratni tekmi bosta prihodnji četrtek. V igri so številni možni scenariji: italijanski finale, sedma lovorika za Sevillo, prvi trenerski naslov nekdanjega španskega reprezentanta Xabija Alonsa z Bayerjem ...

Juventus je v Torinu gostil Sevillo, najuspešnejši klub tega tekmovanja. Uvod je bil živahen z obeh strani, lepše priložnosti pa je imela andaluzijska zasedba, ki je prešla v vodstvo v 26. minuti, ko je z 12 metrov neoviran zadel Youssef El-Nesyri. Torinčani so iskali pot do izenačenja, uspelo pa jim je v zadnjem hipu: v 97. minuti je po kotu z glavo zadel Federico Gatti po podaji Paula Pogbaja.

Roma, zmagovalka lanske konferenčne lige, je pričakala Bayer, ki bo do konca sezone pogrešal poškodovanega napadalca Karima Bellarabija, z enim samim evropskim porazom na zadnjih 25 tekmah na domačem štadionu. Prvi polčas je ob bolj ali manj enakovredni igri minil brez zadetkov, v drugem pa so niz neporaženosti Rimljani podaljšali po zaslugi zadetka Edoarda Boveja, ki je zadel v 63. minuti.

Na prvih polfinalnih tekmah konferenčne lige so si nogometaši West Hama in Basla so si priigrali rahlo prednost. Londončani so doma z 2:1 premagali Alkmaar, Basel pa v gosteh z enakim izidom Fiorentino.