Torino - Osrednja tekma ponedeljkovega evropskega nogometnega večera pripada Juventusu in Laziu. Še ne dolgo nazaj sta se moštvi enakovredno borili za naslov italijanskega prvaka, nakar so torinski belo-črni, sicer serijski prvaki zadnjega obdobja na »škornju« pobegnili na vrhu in pred drevišnjim derbijem držijo pet točk prednosti pred drugouvrščenim Interjem (77:72). Lazio je 4. (69 točk), pred njim je Iličićeva Atalanta (71).



Današnja tekmeca bosta zaokrožila 34. kolo, tekma bo ob 21.45.