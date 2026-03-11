Juventusova legenda: Če si napadalec, sta pomembna le gol in zmaga

Argentinec s francoskim potnim listom David Trezeguet se je v nogometno zgodovino vpisal v dresu Juventusa in francoske reprezentance. Pri Juventusu je s 171 goli najboljši tuji strelec, s trikolori je osvojil naslov svetovnega in evropskega prvaka. Po koncu odlične kariere se je umaknil v Argentino, domovino staršev, v Buenos Aires ter razvija projekte za tamkajšnjega velikana River Plate. V pogovoru za slavno rožnato La Gazzetta delo Sport se je dotaknil tudi Juventusove krize, predvsem napadalca Dušana Vlahovića.

»Zgodovina Juventusa se ni spremenila. Od napadalcev se pričakuje, da zabijajo gole za zmago. In od kluba se pričakuje, da bo osvojil scudetto, ki ga iz takšnega ali drugačnega razloga ni osvojil že šest let. Preveč,« je pojasnil vlogo napadalca pri najslavnejšemu italijanskem klubu, pri katerem je bil 48-letni Trezeguet desetletje simbol strelca.

Najboljši tuji strelec v zgodovini Juventusa David Trezeguet je verjel v Dušana Vlahovića. FOTO: Daniele Mascolo/Reuters

O Srbu je bil jasen. »Od njega bi pričakoval več. Letos je bil poškodovan, a v svoji peti sezoni v Torinu še ni jasno, ali je resnično napadalec za Juventus. Bil sem zelo optimističen, ko je prišel iz Fiorentine. Delno zato, ker je Srb, in sem se spomnil na Darka Kovačevića, prave zveri na igrišču. In deloma zato, ker je Vlahović hiter, telesno močan, ima dobro tehniko in je v Firencah dosegel veliko golov. Toda dres Juventusa je drugačen. Če ljudje še vedno govorijo o Vlahoviću kot o obetavnem igralcu, je nekaj narobe,« je razmišljal pri Monacu izbrušen napadalec, ki se ni želel opredeliti o tem, ali naj klub z Vlahovićem podaljša pogodbo.

»Ne bom se spuščal v te razprave, osredotočen sem na Riverja. Vzel bi Roberta Lewandovskega, če bi bil prost. Pri 37 letih je on druga kategorija, on je eden od zadnjih devetic,« je v ospredje postavil izjemnega Poljaka.

»Veliko slišim o algoritmih, ampak pri Juventusu sem se naučil preprostejše lekcije: pomembna je le zmaga. In če si napadalec, sta pomembna le gol in zmaga,« je enostavna in po zdravi kmečki pameti in strelska formula Trezegueta. Razkril je še, da sta imela največ vpliva pri tem, da se preseli iz Monaca v Torinu Zinedine Zidane in Didier Deschamps. Prav tako največja belo-črna desetica Michael Platini.

»Oba sta mi svetovala, naj se jima pridružim v Torinu, Platini pa me je poklical, preden sem podpisal pogodbo. Vsi so mi rekli isto: 'David, tukaj te bodo sodili po tvojih golih',« je bil odkrit Trezeguet.