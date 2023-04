Juventusovi možje prihajajo v Stožice

Nedeljski veliki derbi 31. kola 1. SNL med Olimpijo in Mariborom v Stožicah je privlačen tudi za številne tuje klube. Tri dni pred tekmo, ki lahko Olimpiji tudi praktično lahko prinese šampionsko zvezdico in prvo po sezoni 2017/18, so svoj prihod v Ljubljano potrdili številni skavti moštev iz najmočnejših prvenstev.

Olimpijin prodajni adut je Svit Sešlar. FOTO: Leon Vidic/Delo

Med njimi je največ italijanskih klubov, tretjeligaš Vicenza, drugoligaš Genoa in prvoligaša, Udinese, za katerega že igrata slovenska reprezentanta Sandi Lovrić in Jaka Bijol, ter najslovitejši italijanski klub Juventus.

Najboljši strelec 1. SNL Žan Vipotnik je najbolj vroč ligaški nogometaš. FOTO: Pavel Mihejev/Reuters

Seznam so do sinoči zapolnili še nizozemski Twente, angleški Southampton, škotski Rangers in danski Viborg. Pričakuje se tudi številčnejši prihod klubov iz bivše skupne države, Dinamo, Hajduk, Crvena zvezda.

Kdo so nogometaši pod drobnogledom, ni skrivnost, pri Olimpiji so vratar Matevž Vidovšek, Svit Sešlar, Marcel Ratnik, Timi Max Elšnik, Mario Kvesić, Augustine Doffo, Pascal Estrada pri Mariboru najboljši strelec lige Žan Vipotnik, ki ima tudi najvišjo tržno vrednost, Aljaž Antolin, Marko Tolić, Ivan Brnić ...