Južni sosedi pišejo veliko zgodbo tudi v fustalu

Francija in hrvaška sta postali prvi polfinalsitki evropskega prvesntva v futsalu. Francozi so bili v Latviji v Rigi presenetljivo boljši od Ukrajine in jo strli v podaljšku s 4:2. Naši južni sosedi so bili prepričljivejši v Litvi. V Kaunasu so s 3:0 premagali Armenijo. Vse tri gole so dosegli v prvem polčasu.

Hrvatje so izenačil doslej svojo najboljšo uvrstitev na evropskih prvesntvih iz leta 2012, ko so bili gostitelji zaključnega turnirja. V polfinalu se bodo v sredo v Stožicah pomerili z zmagovalci jutrišnjega četrtfinalnega dvoboja v Stožicah (19.30) med Španci in Italijani.

V nedeljo se bosta v Stožicah ob 16.00 pomerila še branilka naslova Portugalska in Belgija.

Slovenija je izpadla v skupinskem delu tekmovanja.