  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Nogomet

    Južni sosedi pišejo veliko zgodbo tudi v fustalu

    Francija in Hrvaška sta prvi polfinalistki evropskega prvenstva. Jutri v Ljubljani še drugi četrtfinalni tekmi.
    Hrvaška se je zanesljivo uvrstila v polfinale evropskega prvenstva v futsalu. FOTO X
    Galerija
    Hrvaška se je zanesljivo uvrstila v polfinale evropskega prvenstva v futsalu. FOTO X
    G. N.
    31. 1. 2026 | 21:15
    31. 1. 2026 | 21:22
    1:20
    A+A-

    Francija in hrvaška sta postali prvi polfinalsitki evropskega prvesntva v futsalu. Francozi so bili v Latviji v Rigi presenetljivo boljši od Ukrajine in jo strli v podaljšku s 4:2. Naši južni sosedi so bili prepričljivejši v Litvi. V Kaunasu so s 3:0 premagali Armenijo. Vse tri gole so dosegli v prvem polčasu.

    Hrvatje so izenačil doslej svojo najboljšo uvrstitev na evropskih prvesntvih iz leta 2012, ko so bili gostitelji zaključnega turnirja. V polfinalu se bodo v sredo v Stožicah pomerili z zmagovalci jutrišnjega četrtfinalnega dvoboja v Stožicah (19.30) med Španci in Italijani.

    V nedeljo se bosta v Stožicah ob 16.00 pomerila še branilka naslova Portugalska in Belgija.

    Slovenija je izpadla v skupinskem delu tekmovanja.

    Sorodni članki

    Šport  |  Nogomet
    Razočaranje v Stožicah

    Belorusi so bili pretrd oreh, namesto Slovencev v četrtfinale Belgijci

    Slovenska futsalska reprezentanca je v zadnji, tretji tekmi skupinskega dela evropskega prvenstva v Stožicah izgubila proti Belorusiji z 2:3 (1:1).
    29. 1. 2026 | 19:45
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Odmevi iz Stožic

    Selektor Tomislav Horvat: Ko imajo Belorusi žogo v nogah, so odlični

    Potrti obrazi, razočaranje! To je pokazal pogled v tabor slovenske reprezentance v futsalu, ki na evropske prvenstvu ni uresničila svojega cilja.
    29. 1. 2026 | 21:10
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Igor Osredkar

    Smo Balkanci, a nas žoge ni sram nabiti na tribuno

    Kapetan slovenske reprezentance Igor Osredkar nestrpno odšteva do začetka domačega turnirja. Slovenci niso favoriti, a razmišljajo o kolajni.
    Nejc Grilc 21. 1. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Pred evropskim prvenstvom v futsalu

    V futsalu si lahko čarovnik

    Začelo se bo v Litvi in Latviji, nadaljevalo in sklenilo v Sloveniji, ki v mikro sorodniku najpomembnejše nepomembne stvari na svetu upa na polfinale
    Grega Kališnik 18. 1. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Schmitt bi se odzval drugače, Johansson: Brutalno in žalostno za Slovenijo!

    Nekdanja skakalna zvezdnika posebej za Delo o prepovedi nastopa Domna Prevca v prvi seriji ekipne tekme na SP v Oberstdorfu. Jutri mešane ekipe v Willingenu.
    Miha Šimnovec 29. 1. 2026 | 18:11
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Šest kilometrov peš po snegu

    Ker ni imel vozovnice po novi ceni, je voznik enajstletnika pustil na cesti v snegu

    Otrok je moral po snegu do doma prepešačiti šest kilometrov, ko je že padal mrak.
    30. 1. 2026 | 11:48
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Preiskava

    FIS v Sloveniji preiskuje sovražni govor nad kontrolorjem, ki je ustavil Prevca

    Potem, ko Domnu Prevcu v Oberstdorfu ni dovolil nastopa v prvi seriji, se je nad kontrolorjem FIS vsul plaz kritik, žaljivk in, tako kaže, sovražnega govora.
    30. 1. 2026 | 19:54
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    Bedna melodrama Logarjevega osamosvajanja

    Vsi smo videli, kako so morali Anžeta Logarja skoraj dobesedno brcniti iz stranke SDS.
    Luka Lisjak Gabrijelčič 31. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Evropski avto leta 2026. Mercedes-Benz CLA

    Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
    Promo Delo 28. 1. 2026 | 10:39
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    40 let ustvarjanja voditeljstva in vpliva na IEDC – Poslovni šoli Bled

    Že skoraj štiri desetletja IEDC – Poslovna šola Bled razvija voditelje, ki puščajo sled v gospodarstvu, svojih skupnostih in širši družbi.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 15:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Več miru za vas, več varnosti za vaše starše doma – brezplačna E-oskrba

    Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 11:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Putika: vzroki, simptomi in najučinkovitejše zdravljenje

    Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
    Promo Delo 27. 1. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Podjetja pozorna na kakovost zraka, prebivalci manj

    Energetsko učinkovite nepremičnine najdejo kupce prej in dosežejo višje najemne cene ter kakovostnejše najemnike.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Z energetsko sanacijo cena poslovnih prostorov tudi za petino navzgor

    Da bi naložba v prezračevanje dala želene rezultate, so po začetku uporabe nujni optimizacija delovanja, redno vzdrževanje ter servisiranje.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 05:55
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Irska digitalizira zdravstvo s podporo slovenskega podjetja

    Nacionalni zdravstveni zapis omogoča, da podatki pacienta spremljajo ves čas tako pri osebnem zdravniku kot v bolnišnicah in lekarnah.
    Milka Bizovičar 29. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeništvo poganja skoraj osmino slovenskega BDP

    Gradbena panoga ima z več kot 100.000 zaposlenimi in 14,3 milijarde evrov prihodkov velik multiplikativni učinek na gospodarstvo.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    StožiceFutsal Euro 2026FrancijaSlovenijaHrvaškaUkrajinaItalijaŠpanijaPortugalska

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    DR Kongo

    V rudniški nesreči umrlo več kot 200 ljudi

    V rudniku na območju, ki ga nadzorujejo uporniške sile M23 povezane s sosednjo Ruando, je pokopanih najmanj dvesto ljudi.
    31. 1. 2026 | 21:39
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Evropsko prvenstvo

    Južni sosedi pišejo veliko zgodbo tudi v fustalu

    Francija in Hrvaška sta prvi polfinalistki evropskega prvenstva. Jutri v Ljubljani še drugi četrtfinalni tekmi.
    31. 1. 2026 | 21:15
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Bundesliga

    Alberta Riero v Frankfurtu komaj čakajo, Eintracht letos še brez zmage

    V 20. krogu nemškega nogometnega prvenstva je bodoče moštvo še samo na jutrišnjem štajerskem derbiju trenerja Celja doma izgubilo proti Bayerju z 1:3.
    31. 1. 2026 | 21:02
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Učinkoviti Arsenal

    Brez koroškega stebra Leedsova obramba kot švicarski sir

    Arsenal v 24. krogu angleškega nogometnega prvenstva v Yorkshiru brez težav. Manchester United jutri gosti Fulham. Benjamin Šeško še tretjič zapored rezervist?
    31. 1. 2026 | 20:38
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Kolesarska zveza Slovenije

    Senzacija na volitvah, novi predsednik KZS je Andraž Vehovar

    Po odstopu od kandidature Ivana Šmona je v predsedniško tekmo vstopil srebrni olimpijec iz Atlante 1996 in premagal Pavla Marđonovića.
    Miha Hočevar 31. 1. 2026 | 19:55
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Bundesliga

    Alberta Riero v Frankfurtu komaj čakajo, Eintracht letos še brez zmage

    V 20. krogu nemškega nogometnega prvenstva je bodoče moštvo še samo na jutrišnjem štajerskem derbiju trenerja Celja doma izgubilo proti Bayerju z 1:3.
    31. 1. 2026 | 21:02
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Učinkoviti Arsenal

    Brez koroškega stebra Leedsova obramba kot švicarski sir

    Arsenal v 24. krogu angleškega nogometnega prvenstva v Yorkshiru brez težav. Manchester United jutri gosti Fulham. Benjamin Šeško še tretjič zapored rezervist?
    31. 1. 2026 | 20:38
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Kolesarska zveza Slovenije

    Senzacija na volitvah, novi predsednik KZS je Andraž Vehovar

    Po odstopu od kandidature Ivana Šmona je v predsedniško tekmo vstopil srebrni olimpijec iz Atlante 1996 in premagal Pavla Marđonovića.
    Miha Hočevar 31. 1. 2026 | 19:55
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    MOONcharge: brezskrbno polnjenje za vsa električna vozila

    Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

    Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
    Promo Delo 26. 1. 2026 | 08:50
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

    Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 12:12
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    ENERGETIKA

    Najdražja napaka? Google in Mercedes-Benz tega ne počneta

    Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 14:24
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Mora res boleti? Zakaj je fizioterapija ključ za vaše težave

    Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 10:22
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Februarja v Kranju Prešernov smenj in Krančkov karneval

    8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

    Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 15:07
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo