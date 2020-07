FOTO:Južno Afriko zaznamovali vuvuzele, Andres Iniesta in Kekovi Slovenci

Junija je minilo desetletje od zadnje tekme slovenske nogometne reprezentance na velikem turnirju. Danes mineva natančno deset let od finala svetovnega prvenstva v Južni Afriki, v katerem je Španija z golom Andresa Inieste premagala Nizozemsko. To je bil eden najboljših mundialov doslej, ki ga je nemara prekašal le naslednji turnir v Braziliji 2014.Kompleksen projekt tedanjega predsednika Fife Seppa Blatterja je bil uspešen, Južna Afrika je dobila enomesečni spektakel brez primere, vlada pa je temeljito posodobila cestno-prometno infrastrukturo, letališča in pripadajoče objekte. Šampionat je v razrvano državo, ki iz leta v leto ...