Južnoafriški izkupiček bi Slovence pripeljal v izločilne boje

Tokratni podkast VAR se je vrtel okrog dveh osrednjih nogometnih tematik v Sloveniji – žreba skupin za EP 2024 in večnega derbija, ki je s 3:1 v nedeljo pripadel Mariboru. Prvi del podkasta je namenjen dogajanju v 1. SNL, drugi euru.

»Ključen na derbiju je bil Zoran Zeljković, s taktičnimi odločitvami je zgrešil in to tudi priznal s tem, ko je že v 25. minuti to tudi popravil. Bilo pa je tudi veliko naključij, najprej enajstmetrovka, pa nato trije streli na gol in trije goli. Takšna tekma se zgodi, bila pa je idealna za Anteja Šimundžo, v nogometu lahko tekmeca spraviš v težave z žogo v nogah ali brez žoge in to slednje je bilo za Maribor idealno. Bili so agresivni, Olimpija je naredila dve nedopustni napaki Elšnika in Agbe, ki bi morala s prekrškom zaustaviti Repasa in preprečiti gol,« ocenjuje dolgoletni poročevalec s tekem slovenskega državnega prvenstva Gorazd Nejedly.

Niti igre vleče Soudani

»Jan Repas je junak derbija z dvema lepima zadetkoma, izpostavil pa bi vlogo izkušenega Soudanija. V Mariboru se lahko sprašujejo, kako bi se razpletlo, če bi bil zdrav od začetka sezone, gre za zelo izkušenega nogometaša, igral je na SP v Braziliji 2014, blestel je v Dinamu in tudi na tem derbiju je izstopal,« o 36-letnem Alžircu Hillalu Soudaniju pravi član športne redakcije Siniša Uroševič.

Jan Repas je z dvema goloma zablestel na derbiju. FOTO: Mediaspeed

Ključna bo tekma s Srbijo

»Vse tri tekme bodo spektakularne, na razprodanih štadionih, Danci bi sami napolnili štadion v Stuttgartu, v Munchnu bodo imeli Srbi ogromno podporo, za Angleže v Kolnu pa tako ali tako vemo, da povsod podpirajo svojo reprezentanco. Vsaka točka Slovenije bo uspeh, ne smemo računati, lahko pa upamo na osmino finala, a bo za to potrebno koga premagati in na papirju imamo za to možnosti samo proti Srbiji,« žreb ocenjuje urednik športne redakcije Jernej Suhadolnik.

»Slovenija ima idealne izkušnje s prvimi tekmami na velikih tekmovanjih. Na euru 2000 na Nizozemskem proti Jugoslaviji so bili našpičeni do konca, a jim je zmanjkalo nekaj izkušenj, proti Španiji na SP 2002 so bili še celo preveč tekmovalni, saj so se skregali, na SP 2010 proti Alžiriji so že vedeli, da so sposobni in so jo izpeljali, kot je bilo treba. Zmago proti Alžircem so izvlekli, ko je bilo to najbolj potrebno. Tudi v Nemčiji lahko računamo na to, da bo pristop Slovencev pravi, potem pa bomo videli, kaj bo to prineslo,« Nejedly izpostavlja dobre predstave na uvodnih tekmah, ko se reprezentance še nekoliko lovijo in tudi favoriti občasno delajo napake, nenazadnje je Argentina izgubila uvodno tekmo na SP v Katarju, pa nato osvojila naslov prvakov. »Če Slovenci ponovijo izkupiček iz JAR, torej remi, zmago in poraz, bodo v osmini finala,« zaključuje Suhadolnik.