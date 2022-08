Južnoameričani potrdili boj za mundial, ki ga želi tudi Evropa

Štiri južnoameriške države so oddale skupno kandidaturo za organizacijo svetovnega nogometnega prvenstva 2030. Pod projekt z nazivom Juntos 2030 (Skupaj 2030) so se prijavile Argentina, Urugvaj, Čile in Paragvaj. Kandidaturo so predstavile na štadionu Centenario v Montevideu, na katerem je bil leta 1930 odigran prvi finale svetovnih prvenstev. Urugvaj je tedaj premagal Argentino s 4:2.

»To ni projekt vlad držav, temveč so sanje celotnega kontinenta. Veliko bo še svetovnih prvenstev, le na enem pa bomo obeležilo stoto obletnico,« je ob tem dejal predsednik južnoameriške nogometne zveze (Conmebol) Alejandro Dominguez, ki tesno sodeluje tudi s predsednikom Uefe Aleksandrom Čeferinom. Kandidaturo bodo države Mednarodni nogometni zvezi predstavile maja 2023, Fifa pa bo odločitev sprejela 2024.

Najbližje kandidaturi Španija in Portugalska

V boj za SP 2030 bo šla tudi Evropa, Čeferin pa si želi,da bi imela stara celina le eno kandidaturo. Skupno kandidaturo sta zaenkrat napovedali Španija in Portugalska, prvenstvo si želi tudi Maroko, medtem ko sta Združeno kraljestvo in Irska letos februarja odstopila od zamisli in se raje preusmerili v bolj realen boj za euro 2028. O skupni organizaciji SP 2030 še razmišljajo Izrael, Združeni arabski emirati in Bahrajn.

Na SP 2030 bo sodelovalo 48 ekip, skupno pa bo odigranih približno 80 tekem, torej podobno kot na mundialu 2026, ki bo v ZDA, Mehiki in Kanadi. Na letošnjem svetovnem prvenstvu v Katarju bo nastopilo 32 moštev, odigranih pa bo 64 tekem.