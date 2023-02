Južnoameričani uradno vložili kandidaturo za SP 2030

Argentina, aktualna svetovna prvakinja v nogometu, je z Urugvajem, Paragvajem in Čilom uradno potrdila skupno kandidaturo za organizacijo svetovnega prvenstva leta 2030. Argentina in Urugvaj sta sicer kandidaturo prvič najavili leta 2017, a se je ta zdaj razširila na več južnoameriških držav. Argentina je konec leta v Katarju tretjič postala svetovna prvakinja v nogometu, potem ko je po streljanju enajstmetrovk premagala Francijo.

Predsednik argentinske zveze Claudio Tapia FOTO: Juan Mabromata/AFP

Predsednik Argentinske nogometne zvezeje ob potrditvi štiristranske kandidature izrazil upanje, da se bo SP vrnilo na celino, kjer so ga organizirali prvič. Urugvaj je bil namreč gostitelj prvega SP leta 1930. »Imamo možnost, da gostimo SP. Ima zgodovino, bistvo in strast, s katero Južnoameričani živimo nogomet,« je dejal Tapia. »Danes je zelo pomemben dan za zgodovino teh štirih držav, federacij, ki so pred časom začele sanjati,« je še dodal predsednik.

Njegovim besedam se je pridružil tudi predsednik Južnoameriške nogometne zveze (CONMEBOL) Alejandro Dominguez: »Danes imamo ekipo, verjamemo v veličino. Prepričani smo, da je Mednarodna nogometna zveza Fifa dolžna počastiti spomin na tiste, ki so pred nami omogočili prvo SP.« Obstaja sicer tudi možnost, da se njihova kandidatura razširi na pet držav. Argentinski predsednik Alberto Fernandez je na Twitterju dodal, da upa, da bo SP gostila tudi Bolivija.