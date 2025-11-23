Kaj bi dala Katanec in Kavčič za linč, ki ga je doživel Kek

Slovencev resda ne zanimajo pravice prebivalcev Nove Kaledonije, ki ima kar 40 uradnih jezikov, ali položaj barakud v Karibskem morju, četudi sta igra in bojevitost reprezentance Matjaža Keka v pičlem letu dni po euru 2024 skrivnostno izginil, kot bi naši igrali v znamenitem bermudskem trikotniku, ne pa v Stožicah. Kljub širitvi mundiala Sloveniji namreč ni uspelo nazaj v družbo najboljših na svetu – kar bi se zgodilo prvič po letu 2010 in tretjič doslej – po premieri pred 23 leti.

Izkušeni nogometni komentatorji smo morali trikrat preveriti izjavo selektorja Matjaža Keka, češ da je težko graditi rezultat ob medijskem linču, ki da ga je doživel na klopi Slovenije. Če je šlo v zadnjih tednih ali mesecih za linč, kot sedanji akterji imenujejo mile kritike po prvih kvalifikacijah brez dosežene zmage po letu 1997, potem bi lahko novinarsko obravnavo Srečka Katanca v njegovem drugem mandatu – ko ga je v boju za SP14 in EP16 zapustila sreča – in tedanjega predsednika Aleksandra Čeferina poimenovali z javnim izživljanjem in medijsko likvidacijo. Če bi v komentarju ...