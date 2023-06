Kaj bo prevladalo: milanski trenutki navdiha ali sinjemodri parni valjar?

Največji trenutek evropske klubske sezone je pred vrati – na olimpijskem štadionu Atatürk v Istanbulu bo danes zvečer okronan novi prvak lige prvakov. Po napovedih strokovnjakov in stavnic je Manchester City izraziti favorit, tega se zavedajo tudi pri Interju, a ravno v vlogi Davida proti angleškemu Golijatu vidijo svojo priložnost. »Pozabiti moramo na vse, kar se je dogajalo doslej. Šteje le tisto, kar v 95 minutah finala pokažeš na igrišču,« je jasen Pep Guardiola.

V sinje modrem delu Manchestra so sedem let čakali na ta trenutek. Od prihoda Guardiole v klub poleti 2016 so potrpežljivo gradili zasedbo, pri tem na široko odprli denarnico in katalonskemu strategu pripeljali igralce po njegovi meri za prav vse igralne položaje. V sedmih letih se je skozi slačilnico Cityja sprehodila kopica zvezdnikov, v letošnji sezoni pa so se vsi kamenčki vendarle zložili v mozaik.

City je v letošnji sezoni prikazal strašljivo premoč na zelenici, v zadnjem mesecu in pol sezone so prestavili še v prestavo višje, ko so ostale ekipe začele čutiti posledice dolge sezone. Guardiola ima tako dolgo klop, da je lahko v treh tekmovanjih vzdrževal siloviti ritem, ki tekmecem ni pustil dihati. Nazadnje so v ligi prvakov to na svoji koži izkusili nogometaši Reala, izgledalo je, kot da jih je povozil parni valjar. A renome ne prinaša lovorik, se zaveda Guardiola: »Pozabiti moramo na vse, kar smo storili v skupinskem delu in v izločilnih bojih. Dve leti nazaj smo bili v tem položaju in od takrat smo se marsikaj naučili. Šteje le tisto, kar bomo pokazali v 95 minutah na igrišču.«

Bernardo Silva bo danes morda še zadnjič oblekel dres Man Cityja, povezujejo ga s prestopom v PSG. FOTO: Reuters

Soccer Football - Champions League - Semi Final - Second Leg - Manchester City v Real Madrid - Etihad Stadium, Manchester, Britain - May 17, 2023 Manchester City's Bernardo Silva celebrates scoring their second goal REUTERS/Molly Darlington Foto Molly Darlington Reuters

Glede bolj bogatih klubskih vitrin črno-modrih iz prestolnice Lombardije je imel Guardiola jasno mnenje: »To jim ne bo prav nič pomagalo, zgodovina med tekmo nič ne šteje. Če bomo izgubili, bomo zato, ker je bil tekmec boljši od nas.«

Hitri prehodi Interja izziv za Cityjev presing

Krilatic o puščanju zadnje kaplje znoja na zelenici smo z novinarskih konferenc že vajeni, tokrat pa je bil strateg Angležev vendarle nekoliko bolj konkreten. City se bo moral spopasti z dobro naoljenim Interjevim strojem, ki tekmeca zna uspavati, nato pa ga z bliskovitimi akcijami dotolči, ko to najmanj pričakuje. »Proti obrambnemu sistemu Interja je težko igrati, njihovi napadalci so odlični v hitrih prehodih, zato bo naš visoki presing na preizkušnji. Morali bomo vzdrževati visok ritem in hkrati biti potrpežljivi, ne bo šlo s tretjo ali četrto podajo. To bo šahovska partija,« pred pretiranim optimizmom svari Guardiola, ki je svojim varovancem (tudi prek medijev) zabičal, da s samozavestjo ni nič narobe, če le ne preraste v aroganco.

V Milanu so v zadnjih 14 dneh računali s tem, da jih bo City podzavestno podcenjeval. Inter je na podoben način tudi leta 2010 prišel do lovorike, ko nihče pred sezono zasedbi Joseja Mourinha in Diega Milita ni pripisoval velikih možnosti, domov pa so odnesli čislani pokal.

Kralj pokalov upa, da bodo odločali trenutki navdiha

Hakan Calhanoglu (levo) bo imel v Istanbulu gotovo bučno podporo s tribun. FOTO: Reuters

Tudi tokrat se pred finalom govori le o sinje modrih, »kralj pokalov« Simone Inzaghi, kot ga italijanski mediji kličejo zaradi uspešnih nastopov njegovih ekip v finalih, se s tem ne obremenjuje: »Ponosen sem, da bomo igrali proti najboljši ekipi na svetu, a tudi mi se v finalu nismo znašli po naključju. Na igrišču bomo morali trpeti, vemo, da nas bo City pritisnil na našo polovico, ključno pa bo, da bomo po osvojeni žogi posest znali tudi zadržati in si priigrati nekaj oddiha. To bo tekma trenutkov, odločala bo poteza viška.« O najbolj pereči tematiki – izbiri v konici napada – Inzaghi ni želel razpredati (»Počakajte na na soboto, pa boste videli kakšno presenečenje!«), večina analitikov pa predvideva, da bo Edin Džeko dobil prednost pred Romelujem Lukakujem.

Tekma trenutkov navdiha črno-modrih ali parni valjar, ki bo poteptal še Inter? Spektakel v Istanbulu je ne glede na razplet zagotovljen.