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Nogomet

Elšnik, Kek in Barcelona bodo sprejeli različne izzive

Slovenski trener na klopi Rijeke Matjaž Kek lovi velik zasuk v boju za konferenčno ligo, bolje kaže Timiju Maxu Elšniku in Albertu Rieri.
Španski trener Albert Riera ima visoke ambicije tudi na v Beogradu. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters
Galerija
Španski trener Albert Riera ima visoke ambicije tudi na v Beogradu. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters
F. T.
27. 8. 2026 | 05:00
2:59
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Potem ko so najboljši klubi opravili svoje v kvalifikacijah za ligo prvakov in se pridružili velikanom, ki so si nastop v LP zagotovili že prej, bo živahno tudi danes. Naprej gre špansko nogometno prvenstvo, pod dežnikom Uefe pa bodo igrali tekme zadnjega kola kvalifikacij za konferenčno in evropsko ligo. Izbrali smo tri najbolj zanimive.

Stavite na svojega favorita v nogometu. Vsebino omogočajo E-stave. Povezava vodi na spletno stran oglaševalca, ki ponuja športne stave.

Viktoria Plzen – Crvena zvezda (19.00): Beograjčani, za katere igra slovenski reprezentant Timi Max Elšnik, vodi pa jih trener Albert Riera, so si z zmago s 3:0 na Marakani odprli vrata evropske lige na stežaj, zato bodo na Češkem predvsem pazili, da si ne zakomplicirajo večera. Plzen je ob slabem začetku sezone celo zamenjal trenerja, moštvo je prevzel Radoslav Kovač, kar lahko prinese kratkotrajen šok in precej bolj agresiven začetek gostiteljev. Toda Zvezda lahko igra na rezultat, zapre prostor in čaka na protinapade, zato bi bil češki juriš lahko dvorezen meč. Napoved: 2:1

Timi Max Elšnik (levo) je pomemben adut Crvene zvezde. FOTO: Pedja Milosavljević/AFP
Timi Max Elšnik (levo) je pomemben adut Crvene zvezde. FOTO: Pedja Milosavljević/AFP

Rijeka – Midtjylland (20.45): Rijeka, ki jo vodi slovenski selektorski veteran Matjaž Kek, se z Danske vrača z zaostankom 0:2 in zato na Rujevici nima veliko izbire – prej ali slej bo morala tvegati. Doma je precej bolj nevarna, konec tedna je s 3:2 premagala Istro, toda Midtjylland je kakovostnejši in predvsem zelo neugoden tekmec za moštvo, ki mora loviti rezultat. Danci imajo dovolj hitrosti in kakovosti, da kaznujejo odprt prostor, hkrati pa imajo po prvi tekmi luksuz, da jim ni treba napadati na silo. Napoved: 1:1.

Raphinha, Lopez in Adeyemi

Barcelona – Athletic Bilbao (21.00): Barcelona je prvenstvo odprla v šampionskem slogu, s kar 5:0 odpihnila Elche, Raphinha in Fermin Lopez sta zadela po dvakrat, Karim Adeyemi pa je takoj pokazal, zakaj so ga Katalonci pripeljali. Hansi Flick nima popolnega kadra, toda Athletic prihaja na Camp Nou še bolj načet. Baski so prvenstvo odprli s porazom proti Sevilli, poleg tega pa na Camp Nou v prvenstvu niso zmagali že 15 tekem. Ob Lamineu Yamalu, Raphinhi in novih orožjih v napadu je težko staviti proti prvakom. Napoved: 3:1.

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Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

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