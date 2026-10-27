Kaj je obsedlo Ažbeta Juga? Po blamaži Maribor predal vodstvo v 1. SNL

Derbi Kopra in Maribora na Bonifiki je bil vsekakor razburljiv, četudi na drugačen način, kot je marsikdo pričakoval. Vodilni moštvi slovenskega državnega prvenstva sta bili v prvem delu poravnani vse do zadnjih sekund, ko je Ažbeta Juga obšel trenutek norosti. Po rdečem kartonu in enajstmetrovki, ki jo je v zadetek spremenil Josip Iličić, se je tehtnica nagnila na stran domačih, ki so derbi dobili s 4:0 in skočili na vrh 1. SNL.

V sodniškem dodatku prvega polčasa se je povsem brez potrebe zaiskrilo. Ažbe Jug je ujel predložek v kazenski prostor, nato pa brez potrebe z roko v vrat udaril Isaaca Matonda. Ta je udarec dobro »prodal«, a ne moremo mimo dejstva, da si je Jug rdečo kazen zaslužil, sledila je tudi enajstmetrovka in gol Iličića.

Po izključitvi Ažbeta Juga je v igro vstopil 18-letni Tanej Handanović. Foto Aleksander Golob

Maribor je bil v šoku, v drugem polčasu so zadeli še Irabor, Tomek in Ndiaye, do torkovega večera vodilni Štajerci pa se domov vračajo z bolečim porazom in predajo vodstva na lestvici. Na vrhu so zdaj Koprčani (25), na 13 tekmah so zbrali točko več od vijoličnih.

V dvoboju začelja brez zmagovalca

Nogometaši Kalcerja Radomelj in Mure so se v 13. krogu Prve lige Telemach razšli z 1:1. Sobočane je v osmi minuti po kotu v vodstvo popeljal Aleksandar Zeljković, za domače je v 50. minuti izenačil Nik Marinšek, ki je le dve minuti prej zaradi igranja z roko ob preprečevanju protinapada prejel rumeni karton. Mura se je nato veselila novega vodstva, a so sodniki zadetek Luke Bobičanca s prostega strela po pregledu posnetka razveljavili zaradi prepovedanega položaja. Bobičanec je v 68. minuti zaradi simuliranja prejel še drugi rumeni karton in goste pustil z deseterico.

Radomljani številčne prednosti niso unovčili, v končnici pa so imeli precej pripomb nad sojenjem Alena Bubka. Ta je Binetu Anželju najprej pokazal rdeči karton zaradi nevarne igre, po ogledu posnetka pa kazen spremenil v rumeno. V 88. minuti je zaradi domnevnega simuliranja kaznoval še Jašo Martinčiča, čeprav mu je tekmec v kazenskem prostoru stopil na stopalo. Mlinarji so tako tudi na tretji ligaški tekmi pod vodstvom Radostina Aleksandrova osvojili točko in ostajajo zadnji, Mura pa ima po četrtem zaporednem remiju štiri točke več.

1. SNL

Kalcer Radomlje - Mura 1:1 (0:1)

Koper - Maribor 4:0 (1:0)

sreda, 28. oktober:

17.00 Nafta 1903 - Aluminij

19.30 Olimpija - Celje

četrtek, 29. oktober:

17.30 Brinje Grosuplje - Bravo