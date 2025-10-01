Kaj lahko stori zdesetkani PSG v Barceloni; bo Pedri dočakal maščevanje?

Seveda je finale pred finalom pretiran izraz, ne nazadnje smo šele na začetku sezone Uefine lige prvakov, toda ne bi bilo presenečenje, če bi se v finalu v Budimpešti srečala Barcelona in Paris Saint-Germain. Ne nazadnje jima tudi stavnice ob Liverpoolu in Arsenalu pripisujejo največ možnosti za končni uspeh (kvota 7). Španski in francoski prvaki bodo nocoj (21.00) odigrali osrednjo tekmo drugega kroga. Škoda, da prenovljeni Camp Nou še nima uporabnega dovoljenja, a tudi na Olimpijskem štadionu na Montjuïcu se obeta spektakel.



Barcelona je silovita štartala v sezono, izkoristila je spodrsljaj Real Madrida na mestnem derbiju in se zavihtela na vrh lestvice la lige. Proti Real Sociedadu je trenerv nedeljo preveril pripravljenostin bil vesel, ko je rezervist podalza zmago z 2:1.

Yamal naj bi tako začel tekmo proti branilcem naslova evropskega prvaka, ki imajo precejšnje težave s poškodbami in tudi zato gre Kataloncem vloga favoritov, na slovenski stavnici je kvota za domačo zmago 1,85, za gostujočo 3,60.

LP_2kolo

Za zasedbo Luisa Enriqueja, ki je Barceloni prinesel zadnji naslov v ligi prvakov, bo to drugi veliki test v sezoni. Prvega ni opravila, pred dobrim tednom je doživela edini poraz v Marseillu. Glavna Enriquejeva skrb je odsotnost Ousmaneja Dembeleja, dobitnika zlate žoge, ki je v prejšnji sezoni zbral 35 golov.

Barcelona pred dvema letoma ni mogla preskočiti PSG v četrtfinalu. FOTO: Anne-christine Poujoulat/AFP

Dembele bi bil srečen človek, če bi lahko igral proti Barceloni, ki jo je s slabimi občutki zapustil leta 2023, in proti Yamalu, katerega je premagal v izboru za zlato žogo. Toda 28-letni napadalec še ni okreval po poškodbi, ki jo je staknil v francoskem dresu v prvem ciklu kvalifikacij za SP 2026. »Napredujem, še kakšna dva tedna in bom nazaj,« je povedal Dembele in navijačem pokazal zlato žogo pred tekmo z Auxerrom, ki jo je PSG v soboto dobil z 2:0.

Koledar terjal davek

Toda ni edina Enriquejeva težava, poškodovan je tudi napadalec številka 2, Desire Doue, 20-letnik, ki je bil drugi za Yamalom v glasovanju za najboljšega mladega nogometaša. Tudi on se še ni vrnil po poškodbi na reprezentančni akciji. Zdravstveni karton se tu ne konča, na bolniški sta tudi kapetan Marquinhos in Hviča Kvarachelia, vračata pa se Joao Neves in Vitinha, tretji v glasovanju za zlato žogo, toda še zdaleč nista na 100 odstotkov.

Pedrija še boli poraz iz leta 2024. FOTO: Lluis Gene/AFP

Enrique nima veliko manevrskega prostora. »Moramo ostati pozitivni in nekako obvladati situacijo. PSG ni edini klub, ki ga tarejo poškodbe, ob tako zgoščenem koledarju so te bolj pravilo kot izjema,« pravi nekdanji igralec in trener Barcelone, čigar ekipa je v prejšnji sezoni odigrala kar 65 tekem, poleti tudi sedem na klubskem svetovnem prvenstvu, kjer je PSG v finalu klonil proti Chelseaju.

V ZDA Barcelone ni bilo in ima zato več svežine. Flick sicer ne more računati na Raphinho, ima pa zato močno orožje v prerojenem novincu Marcusu Rashfordu, strelcu obeh golov za zmago v Newcastlu z 2:1. Parižanom, ki so evropsko sezono odprli z zmago s 4:0 proti Atalanti, ne bo lahko, Barcelona je na osmih tekmah sezone dosegla 23 golov in jih prejela samo šest.

Lamine Yamal in druščina so se včeraj tako pripravljali na tekmo. FOTO: Lluis Gene/AFP

Flick, ki je v prvi sezoni v Španiji vključno s superpokalom osvojil vse štiri domače lovorike, vseeno opozarja, da bo PSG zahteven tekmec, ob vsem svojem napadalnem arzenalu opozarja igralce, da morajo svoje opraviti tudi v defenzivnih nalogah. To je še najbolj letelo na 18-letnega Yamala, ki mu mediji pišejo hvalospeve.

»Ni mi všeč, kadar pišejo, da je super, super, super. Star je 18 let in se mora zavedati, da mora trdo delati. S talentom lahko prideš do te točke, toda če želiš na naslednjo stopnjo ali dve – in mislim, da je tega sposoben –, moraš garati.

Hansi Flick odlično vodi Barcelono. FOTO: Lluis Gene/AFP

PSG ima tako kot Barcelona rad žogo v posesti, zato Flick od igralcev zahteva manj zabavne naloge. »Nogomet ni samo žoganje, je tudi branjenje in pritiskanje na tekmeca. To potrebujemo od vsakega igralca, tudi od Yamala. To dela razliko,« pravi Flick, ki je pohvalil Rashforda, posojenega igralca Manchester Uniteda: »Tekma v Newcastlu mu je dala veliko samozavesti. Ni lahko priti v la ligo, drugačni so tekmeci, drugačen način igre. Vesel sem, da se je tako hitro prilagodil.«

Luis Enrique je prejemnik trofeje Johan Cruyff za najboljšega trenerja sezone. FOTO: Franck Fife/AFP

Tradicionalna rivala sta doslej odigrala 14 tekem, razdelila sta si po pet zmag, razlika v golih je 27:27. Na zadnjem srečanju v četrtfinalu leta 2024 je PSG zmagal s 4:1 in napredoval s skupnih 6:4. »Vsak navijač Barcelone se spominja, da smo bili zelo blizu pred dvema letoma. V nogometu obstaja maščevanje in mi ga želimo. Takšne tekme so vedno posebne in jih je užitek igrati,« pa želi račune poravnati Pedri.