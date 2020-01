FOTO:Kaj o Parižanih porečejo Barcelona, Liverpool in Manchester City?

PSG sodi med glavne favorite za zmago v tej sezoni lige prvakov.

Parižani marširajo čez francosko ligo, njihovi aduti bodo spočiti.

Izstopajo zvezdniki Neymar, Mbappe, Icardi, Di Maria, Sarabia, ...



Mbappe in Neymar kotirata najvišje

Kdo so glavni igralci PSG? FOTO: Delo



Obrambni zid Silva-Marquinhos

Kylian Mbappe je takole zabil enega od dveh golov Monacu. FOTO: AFP

Thomas Tuchel je odlično uigral pariški kolektiv. FOTO: AFP

Mesec pred prvim dejanjem lige prvakov v letu 2020 je že možno oceniti, kdo med udeleženci 1/8 finala kotira visoko in koga čakajo zahtevni tedni za nujen dvig forme. Med prvimi izstopa pariški klub, ki s svojo težko artilerijo brez težav maršira čez francosko prvenstvo in »komaj čaka na spopad v ligi prvakov«.Uefa si upravičeno mane roke: 18. februarja bosta odprla 1/8 finala paravs PSG invs. Marsikdo bo ob 21. uri potreboval dodaten televizor … Z najbolj odločnimi koraki je vstopil v novo leto prav Pariz, čeprav po mnenju stavnic kotira šele na četrtem mestu favoritov: za ManCityjem, Liverpoolom in Barcelono. Toda, pozor, Katalonci bi dali ta čas polovico trofej iz svoje vitrine za napadalca kovain– vsi so člani PSG, ob tem petega, ki je na izhodnih vratih, sploh ne omenjamo (Cavani) …Zgodba mlade inštitucije, ki je nastala leta 1970 z združitvijo dveh pariških klubov, je zanimiva. PSG si je zagotovil osmo zaporedno uvrstitev v izločilne boje lige prvakov, toda še nikdar ni premogel tako uigrane, kompaktne in motivirane zasedbe kot letos. Trener, ki se bo v prvem situ soočil z nekdanjim delodajalcem v Dortmundu, je sestavil odlično delujoč stroj, poln zvezdnikov najvišjega formata, ki vsak zase meni, da je »najboljši na svetu«.»Gotovo smo boljši kot lani v tem času. Fantje so bolj zreli, v poletnem prestopnem roku smo zaostrili konkurenco, kar je bil zadetek v polno. Napadamo in branimo se skupaj, kar je ključno. Pomagal nam je tudi prehod iz sistema igre 4-3-3 na model 4-4-2, v katerem pridejo naši aduti močneje do izraza,« je zatrdil Tuchel, ki je v sredo povozilz izidom 4:1 (Mbappe 2, Neymar,), s čemer je povečal prednost predna osem točk. Počasi se lahko začne pripravljati na ligo prvakov … Kdo bo ustavil razigrane Parižane, ki so v prvih 20 kolih ligue 1 zabili okroglih 50 golov (2,5 na tekmo) in jih prejeli le 14? PSG deluje kot akterji v Labodjem jezeru, čeprav blestita v konici napada, ki je močan kot vol in hiter kot gepard, in neutrudni garač. Če jima dodamo še krilna asa Neymarja in Di Mario, je jasno, da si milijardo evrov vredna ekipa zasluži najvišje spoštovanje pred nadaljevanjem izjemno privlačne sezone.»Veseli me, da delujejo kot eno tudi fantje, ki sodijo med glavne zvezdnike. Neymar, Icardi, Di Maria in Sarabia pritiskajo na tekmečeve branilce tako močno, da ti ne morejo razviti svoje igre,« je pojasnil Tuchel, ki ima sladke skrbi tudi z izbiro vezistov. Obrambni zid, ki ga sestavljata odlična Brazilcain, je v zadnji tekmi v Monte Carlu povezoval z napadalci par Gueye-Kouassi. Nemški trener si je celo privoščil igro brezinV zadnjih sedmih letih so PSG prikrajšali za finale lige prvakov (po vrsti) Barcelona,, Barcelona, Manchester City, Barcelona, Real Madrid in lani, ko je kontroverzno opozoril nase sodnik. Bomo videli, kako bo ob letu osorej: Tuchel ima po dolgem času na voljo vse igralce, le podvig v Evropi bi ga ohranil na dobro plačanem položaju trenerja PSG.