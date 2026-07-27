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Nogomet

Kaj počnejo pri Olimpiji? Brečko po dveh tekmah dobil nogo

Nekdanji reprezentant Mišo Brečko je le dve tekmi zdržal na klopi Olimpije, po dveh porazih se mu je vodstvo zahvalilo za sodelovanje.
Mišo Brečko se je hitro poslovil od Stožic. To je v zadnjih sezonah v zmajevem gnezdu postala praksa. FOTO: Blaž Samec
Galerija
Mišo Brečko se je hitro poslovil od Stožic. To je v zadnjih sezonah v zmajevem gnezdu postala praksa. FOTO: Blaž Samec
N. Gr.
27. 7. 2026 | 14:47
1:32
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Nekdanji slovenski reprezentant in selektor mlajših selekcij Mišo Brečko ni več glavni trener nogometašev Olimpije. Ljubljanski klub je sporočil, da so se z dosedanjim trenerjem sporazumno razšli po najslabšem začetku prvenstvene sezone v zgodovini kluba.

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Olimpija še nikoli ni začela tako slabo, kot letos

Kot so zapisali pri državnih prvakih, je športni direktor Necat Aygün po temeljiti analizi razvoja moštva vodstvu predstavil odločitev o menjavi na trenerskem položaju. Olimpija je na uvodnih tekmah doživela štiri poraze, od tega dve na pripravljalnih tekmah, dosegla le en gol in zdrsnila na zadnje mesto prvenstvene lestvice. V klubu so poudarili, da je namen spremembe športna preusmeritev z jasnim ciljem čim hitrejše vrnitve na pot uspehov.

V Stožicah so Brečku skozi izhodna vrata sledili tudi Andraž KirmLuka Žinko in Luka Pintarič, ki so sestavljali njegov strokovni štab. Olimpija za zdaj še ni razkrila, kdo bo prevzel vodenje članske ekipe, zagotovo pa novemu strategu v vse bolj kaotičnih Stožicah ne bo lahko.

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