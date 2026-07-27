Kaj počnejo pri Olimpiji? Brečko po dveh tekmah dobil nogo

Nekdanji slovenski reprezentant in selektor mlajših selekcij Mišo Brečko ni več glavni trener nogometašev Olimpije. Ljubljanski klub je sporočil, da so se z dosedanjim trenerjem sporazumno razšli po najslabšem začetku prvenstvene sezone v zgodovini kluba.

Kot so zapisali pri državnih prvakih, je športni direktor Necat Aygün po temeljiti analizi razvoja moštva vodstvu predstavil odločitev o menjavi na trenerskem položaju. Olimpija je na uvodnih tekmah doživela štiri poraze, od tega dve na pripravljalnih tekmah, dosegla le en gol in zdrsnila na zadnje mesto prvenstvene lestvice. V klubu so poudarili, da je namen spremembe športna preusmeritev z jasnim ciljem čim hitrejše vrnitve na pot uspehov.

V Stožicah so Brečku skozi izhodna vrata sledili tudi Andraž Kirm, Luka Žinko in Luka Pintarič, ki so sestavljali njegov strokovni štab. Olimpija za zdaj še ni razkrila, kdo bo prevzel vodenje članske ekipe, zagotovo pa novemu strategu v vse bolj kaotičnih Stožicah ne bo lahko.