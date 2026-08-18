Kaj se dogaja z Bayernovim zvezdnikom? Že drugič v treh dneh se je zgrudil

Samo tri dni po tem, ko se je zgrudil na pripravljalni tekmi proti Leipzigu, je nemški reprezentant Jamal Musiala padel na tla tudi na prijateljski tekmi proti Heidenheimu.

Musiala je v igro vstopil kot rezervist, le štiri minute pozneje pa se je začel opotekati in nato brez stika s katerim od tekmecev padel na travo. Zdravniška služba mu je takoj priskočila na pomoč, igralci obeh ekip pa so ga obkrožili.

Po nekaj minutah je Musiala s pomočjo zdravnikov vstal, vendar je deloval zmeden in omotičen. Kmalu zatem so ga odpeljali v slačilnico.

Musiala pojasnil, kaj se mu dogaja

Po tekmi se je 23-letni nogometaš oglasil na Instagramu in pojasnil, kaj se dogaja. Zdravniki so pri njem ugotovili kratkotrajne absence oziroma motnje zavesti, povezane z nevrološko disfunkcijo.

»Najpomembnejše, dobro sem. Še posebej sem hvaležen za vsa vaša sporočila in podporo. Razumem, da je marsikoga zaskrbelo, zato želim danes te skrbi odpraviti,« je zapisal Musiala.

Pojasnil je, da se lahko absence pokažejo prav na način, kot se je zgodilo v zadnjih dneh – tudi s padcem med tekmo proti Leipzigu in zdaj proti Heidenheimu.

Jamal Musiala je potrdil, da njegove zdravstvene težave ne ogrožajo kariere. FOTO: Angelika Warmuth/Reuters

»Vem, da so takšne situacije na prvi pogled lahko videti zastrašujoče, vendar so trenutno del mojega vsakdana. Imam najboljšo možno zdravstveno oskrbo in sem zelo optimističen,« je dodal.

Musiala je poudaril, da je v stalnem stiku s strokovnjaki in da je po posvetu z nevrologom sprejel odločitev, da bo živel čim bolj običajno življenje ter se še naprej ukvarjal s tem, kar ima najraje – nogometom.

»Pomembno je poudariti, da ni nobenega dodatnega zdravstvenega tveganja,« je zapisal.

Kaj so absence?

Absence so kratkotrajne motnje zavesti, pri katerih človek za nekaj sekund preneha normalno reagirati na okolico. Lahko se zazre v eno točko, prekine dejavnost, ki jo je opravljal, ali se za kratek čas ne odziva na zunanje dražljaje. Nato se praviloma hitro vrne v običajno stanje.

Po njegovem prvem padcu proti Leipzigu so mu zdravniki nekaj minut pomagali na igrišču, nato pa je eden od članov zdravstvenega osebja s palcem navzgor pokazal, da je nogometaševo stanje stabilno.

Musiala je nato igrišče zapustil, vendar je po poročanju nemške tiskovne agencije DPA pri odhodu proti slačilnici deloval omotično.