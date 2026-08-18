  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Berite brezplačno

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Pozdravljeni!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

Kaj se dogaja z Bayernovim zvezdnikom? Že drugič v treh dneh se je zgrudil

Jamal Musiala je na družbenem omrežju pojasnil, kaj se mu dogaja. Zdravniki so pri njem ugotovili kratkotrajne motnje zavesti. Nogometna kariera ni ogrožena.
Drugič v treh dneh se je Jamal Musiala zgrudil na igrišču. FOTO: Angelika Warmuth/Reuters
Galerija
Drugič v treh dneh se je Jamal Musiala zgrudil na igrišču. FOTO: Angelika Warmuth/Reuters
G. N.
18. 8. 2026 | 21:38
18. 8. 2026 | 21:38
3:07
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Samo tri dni po tem, ko se je zgrudil na pripravljalni tekmi proti Leipzigu, je nemški reprezentant Jamal Musiala padel na tla tudi na prijateljski tekmi proti Heidenheimu.

Musiala je v igro vstopil kot rezervist, le štiri minute pozneje pa se je začel opotekati in nato brez stika s katerim od tekmecev padel na travo. Zdravniška služba mu je takoj priskočila na pomoč, igralci obeh ekip pa so ga obkrožili.

Po nekaj minutah je Musiala s pomočjo zdravnikov vstal, vendar je deloval zmeden in omotičen. Kmalu zatem so ga odpeljali v slačilnico.

Musiala pojasnil, kaj se mu dogaja

Po tekmi se je 23-letni nogometaš oglasil na Instagramu in pojasnil, kaj se dogaja. Zdravniki so pri njem ugotovili kratkotrajne absence oziroma motnje zavesti, povezane z nevrološko disfunkcijo.

»Najpomembnejše, dobro sem. Še posebej sem hvaležen za vsa vaša sporočila in podporo. Razumem, da je marsikoga zaskrbelo, zato želim danes te skrbi odpraviti,« je zapisal Musiala.

Pojasnil je, da se lahko absence pokažejo prav na način, kot se je zgodilo v zadnjih dneh – tudi s padcem med tekmo proti Leipzigu in zdaj proti Heidenheimu.

Jamal Musiala je potrdil, da njegove zdravstvene težave ne ogrožajo kariere. FOTO: Angelika Warmuth/Reuters
Jamal Musiala je potrdil, da njegove zdravstvene težave ne ogrožajo kariere. FOTO: Angelika Warmuth/Reuters

»Vem, da so takšne situacije na prvi pogled lahko videti zastrašujoče, vendar so trenutno del mojega vsakdana. Imam najboljšo možno zdravstveno oskrbo in sem zelo optimističen,« je dodal.

Musiala je poudaril, da je v stalnem stiku s strokovnjaki in da je po posvetu z nevrologom sprejel odločitev, da bo živel čim bolj običajno življenje ter se še naprej ukvarjal s tem, kar ima najraje – nogometom.

»Pomembno je poudariti, da ni nobenega dodatnega zdravstvenega tveganja,« je zapisal.

Kaj so absence?

Absence so kratkotrajne motnje zavesti, pri katerih človek za nekaj sekund preneha normalno reagirati na okolico. Lahko se zazre v eno točko, prekine dejavnost, ki jo je opravljal, ali se za kratek čas ne odziva na zunanje dražljaje. Nato se praviloma hitro vrne v običajno stanje.

Po njegovem prvem padcu proti Leipzigu so mu zdravniki nekaj minut pomagali na igrišču, nato pa je eden od članov zdravstvenega osebja s palcem navzgor pokazal, da je nogometaševo stanje stabilno.

Musiala je nato igrišče zapustil, vendar je po poročanju nemške tiskovne agencije DPA pri odhodu proti slačilnici deloval omotično.

Sorodni članki

Šport  |  Nogomet
Nogomet

Poročal o prestopu Musiale h Galatasarayu, nato ga je odpeljala policija

Turški novinar je poročal o prestopu zvezdnika Bayerna Jamal Musiale k Galatasarayju, nato ga je pridržala policija.
11. 8. 2026 | 19:08
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Svetovno klubsko prvenstvo

Müller in Musiala v središču pozornosti

Bayern odpihnil amatersko zasedbo iz Nove Zelandije, pri kateri je najboljši igralec vreden 275.000 €, münchenski as Musiala pa denimo 140 mio. €.
16. 6. 2025 | 07:56
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Svetovno klubsko prvenstvo

PSG drvi k popolni sezoni, šok za Bayern, Real preživel napad Borussie

Parižani v četrtfinalu svetovnega klubskega prvenstva ugnali Bavarce, pri katerih si je nogo zlomil Musiala. V polfinalu PSG z Realom, ki ga je rešil Mbappe.
6. 7. 2025 | 00:30
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Mediji

Novi lastnik odstavlja direktorje medijev, tudi Katjo Šeruga iz N1

Investicijski sklad Alpac Capital prevzema regionalno skupino Adria News Network; v Srbiji odstavili direktorje medijev N1, TV Nova, Nova.rs, Radar in Danas.
Staš Ivanc 18. 8. 2026 | 11:03
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Tri žalne salve za Mileno Zupančič: takšno bo njeno zadnje slovo

Do pogreba z vojaškimi častmi niso samodejno upravičeni vsi pomembni Slovenci.
18. 8. 2026 | 12:15
Preberite več
Kultura  |  Oder
Vredno branja

Boris Cavazza: Ostala bo moja Milena, za večno

Bila je vladarica odra in vladarica življenja, je v videu dejal Rade Šerbedžija. Bila je naša. Ljubimo jo, v naših srcih bo ostala za vedno.
Vesna Milek 16. 8. 2026 | 21:15
Preberite več
Šport  |  Košarka
Los Angeles Lakers

Pretres v Dončićevem klubu: družina je guvernerki moštvo prodala iz rok

Poletje v Los Angelesu nikakor ni mirno, lastniške spremembe pa pod vprašaj postavljajo nadaljnjo usmeritev moštva. Zdi se, da se končuje pomembna doba.
18. 8. 2026 | 07:19
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
Vredno branja

Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo 10. 7. 2026 | 14:38
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
NASVET

Dobre navade se začnejo z razumevanjem, ne odrekanjem

Sodobni ritem življenja od nas zahteva nenehno prilagajanje, pri čemer lahko na področju dobrega počutja zapademo v ekstremne zahteve ali nepotrebno odrekanje.
Promo Delo 13. 8. 2026 | 08:21
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Spremembe v Microsoft Office sistemih

Če se vaše podjetje zanaša na Microsoft Office 2021, se za vašo IT-infrastrukturo hitro približuje pomemben mejnik.
Promo Delo 6. 8. 2026 | 08:34
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Branje brez očal se začne pri vidu na daljavo

Kako svetujem pri operaciji starostne dioptrije in zakaj ista rešitev ni primerna za vsakogar
Promo Delo 5. 8. 2026 | 15:45
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Kapitalski trgi

Evropa med Wall Streetom in Azijo: kdo bo plačal prihodnost?

Kitajska je najbolj dinamičen trg in ključni vir tehnoloških inovacij. Evropa mora povečati udeležbo zasebnega kapitala v financiranju tehnologij prihodnost.
Zorana Baković 18. 8. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Izvozniki
Izvozniki

Za vrhunsko prodajo ni dovolj le vrhunski izdelek

Zmotno je prepričanje, da bo kakovosten izdelek trg odkril sam. Treba je sistematično ustvarjati tržne priložnosti in razvijati odnose.
Marjana Kristan Fazarinc 14. 8. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Izvozniki
Izvozniki

Kako podjetja pridejo hitreje do zaupanja na tujih trgih

Certifikati so za podjetja tudi konkurenčna prednost, poudarja direktor SIQ Gregor Schoss.
Marjana Kristan Fazarinc 14. 8. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Podjetja

Kultura vlaganj odškodninskih zahtevkov se širi tudi k nam

Podjetja so izpostavljena različnim poslovnim tveganjem. Za podjetja je lahko zaradi različnih nesreč izguba dohodka bistveno večja od same materialne škode.
Marjana Kristan Fazarinc 13. 8. 2026 | 06:00
Preberite več

Več iz teme

Jamal MusialaBayern Münchenzdravjenevrologijaabsence

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Nogomet
Zdravstvene težave

Kaj se dogaja z Bayernovim zvezdnikom? Že drugič v treh dneh se je zgrudil

Jamal Musiala je na družbenem omrežju pojasnil, kaj se mu dogaja. Zdravniki so pri njem ugotovili kratkotrajne motnje zavesti. Nogometna kariera ni ogrožena.
18. 8. 2026 | 21:38
Preberite več
Video
Novice  |  Svet
Družbena omrežja

Facebook in Instagram droga za najstnike, razvijalci kot preprodajalci

Zgodovinsko sojenje v Kaliforniji: med drugim države tožnice zahtevajo strožje starostne omejitve in odpravo neskončnega drsenja po vsebinah.
18. 8. 2026 | 21:37
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Konec sage

Neznank ni več, Rodri je član Barcelone, kolikšna je odškodnina, pa je skrivnost

Po pisanju angleških in španskih medijev naj bi bil prestop najkoristnejšega nogometaša mundiala vreden med 70 in 80 milijonov evrov.
18. 8. 2026 | 19:53
Preberite več
Novice  |  Svet
München

Največje potniško letalo na svetu pri pristanku poškodovalo luči na stezi

Po navedbah Lufthanse je nemški zvezni urad za preiskovanje letalskih nesreč sprožil preiskavo.
18. 8. 2026 | 19:36
Preberite več
Magazin  |  Svet so ljudje
Mathilde Favier

V prometni nesreči umrla pariška modna ikona in mož, filmski producent

Vodja odnosov z javnostmi pri Diorju Mathilde Favier je z možem producentom Nicolasom Altmayerjem umrla v prometni nesreči na zahodu Francije.
18. 8. 2026 | 19:21
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Konec sage

Neznank ni več, Rodri je član Barcelone, kolikšna je odškodnina, pa je skrivnost

Po pisanju angleških in španskih medijev naj bi bil prestop najkoristnejšega nogometaša mundiala vreden med 70 in 80 milijonov evrov.
18. 8. 2026 | 19:53
Preberite več
Novice  |  Svet
München

Največje potniško letalo na svetu pri pristanku poškodovalo luči na stezi

Po navedbah Lufthanse je nemški zvezni urad za preiskovanje letalskih nesreč sprožil preiskavo.
18. 8. 2026 | 19:36
Preberite več
Magazin  |  Svet so ljudje
Mathilde Favier

V prometni nesreči umrla pariška modna ikona in mož, filmski producent

Vodja odnosov z javnostmi pri Diorju Mathilde Favier je z možem producentom Nicolasom Altmayerjem umrla v prometni nesreči na zahodu Francije.
18. 8. 2026 | 19:21
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zakaj se bolečina v rami tako rada vrne

Bolečine v rami se ob zmanjšanju obremenitve navadno umirijo, še preden je rama znova pripravljena na napore.
Promo Delo 17. 8. 2026 | 08:31
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Povabilo k sodelovanju v raziskavi o medijskih navadah

iPROM in Valicon v letu 2026 znova merita digitalne medijske navade Slovencev
Promo Delo 18. 8. 2026 | 09:16
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju
Vredno branja

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
Delo 14. 7. 2026 | 14:39
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ko poškodba oteži vsakodnevno higieno

Okrevate po zvinu? Skrbite za bližnjega po poškodbi? V teh primerih je lahko osebna higiena precejšen izziv.Sploh, ko voda ni najbolj praktična izbira.
Promo Delo 17. 8. 2026 | 10:21
Preberite več
Promo
Kultura  |  Vizualna umetnost
Vredno branja

IRWIN skozi fotografski objektiv

Razstava fotografskih del skupine IRWIN v Mestnem muzeju Ljubljana predstavlja projekte, ki so zaznamovali štiri desetletja delovanja umetniškega kolektiva.
Promo Delo 17. 8. 2026 | 15:54
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Vredno branja

Kakšno pokojnino boste imeli čez 20 let? Matematika je preprosta

Kako lahko z dodatnim pokojninskim varčevanjem poskrbite za večjo finančno varnost zase in za svoje zaposlene?
17. 8. 2026 | 10:23
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Naj otrok dobi svojo bančno kartico? To morajo vedeti starši

Prvi bančni račun je za otroka eden prvih pomembnih korakov k samostojnosti. Je prostor za žepnino, štipendijo ali prvo plačilo.
Promo Delo 12. 8. 2026 | 08:38
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
Vredno branja

Stroka je šla še korak dlje: rešitev tudi za najtežje primere (VIDEO)

Pacienti z izrazito izgubo čeljustne kosti so bili še pred nekaj leti pogosto brez ustrezne rešitve. Danes transnazalni vsadki odpirajo nove možnosti zdravljenja.
Promo Delo 17. 8. 2026 | 09:02
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo