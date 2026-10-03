Česa takšnega Hrvati še niso doživeli, na Rujevici zgodovinska sedmica

Sramota! Izgubljeni! Ponižanje! To je nekaj besed, s katerimi so hrvaški nogometni navijači pospremili najvišji poraz v zgodovini. V ligi narodov v skupini A3 so Angleži na reški Rujevici uprizorili šov, ki je že po prvih 45 minutah nakazal polom brez primere. Harry Kane, Jude Bellingham, Anthony Gordon, Bukayo Saka so bili strelci, v drugem polčasu sta Kane in Saka dodal še po enega, piko na i vrhunske angleške predstave pa je postavil Morgan Rogers. Še hujši poraz je preprečil domači vratar Dominik Livaković.

Član Barcelone Anthony Gordon je bil neulovljiv za hrvaške branilce. FOTO: Paul Childs/Action Images Via Reuters

Hrvati in Angleži so se junija pomerili tudi na svetovnem prvenstvu v ZDA, tudi takrat so bili boljši Angleži s 4:2.

Hrvaška, sicer 14. na lestvici Svetovne nogometne zveze, je bila proti četrtouvrščeni Angliji kot San Marino. Že v torek selektorja Slavena Bilića, ki bo v naslednjih dnevih preživljal najtežje trenutke v življenju, potem ko se je že med tekmo na socialnih omrežjih začel lov na njegovo glavo, in Hrvaško v Splitu čaka nova težka naloga ter povratni dvoboj s svetovnimi prvaki Španci, ki so bili v torek v Sevilli boljši s 4:1.