Kaj zmaga demokratov pomeni za Infantina

Razmerje moči v ameriškem kongresu se bo zmagi demokratov na vmesnih volitvah močno spremenilo. Demokrati bodo imeli večino tako v predstavniškem domu kot senatu, kar bi po poročanju angleškega portala The Independent lahko pomenilo, da bo presednik Svetovne nogometne zveze (Fifa) Gianni Infantino prisiljen odgovarjati na vprašanja o svojih povezavah z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom pod grožnjo kazenskih sankcij.

Julija je Jamie Raskin, vodilni demokrat v pravosodnem odboru predstavniškega doma, naznanil preiskavo odnosa med Infantinom in Trumpom, a demokrati v odboru niso imeli večine, potrebne za izdajo nalogov za zaslišanje in dokumentacijo. To se bo spremenilo januarja, ko bodo zaprisegli novi kongresniki.

Raskin je julija od Fife zahteval vso dokumentacijo o komunikaciji z Belo hišo, o domnevnih ugodnosti za predsednika Trumpa in njegov krog, vse dokumente, povezane z morebitnimi darili, denarnimi nakazili in nagradami za predsednika, člane njegove vlade ali povezane subjekte, med njimi Trump Organization. Obenem je zahteval tudi vpogled v evidence obiskov pisarn Fife v New Yorku in Miamiju.

Septembra je tiskovna predstavnica demokratov v pravosodnem odboru za The Athletic povedala, da Fifa ni predložila še nobenih gradiv. »Fifa še ni predložila nobenih pomembnih dokumentov, ki jih je zahteval odbor – vključno s tistimi, ki bi pokazali, koliko denarja je Fifa dala družini Trump –, niti ni odgovorila na ključna vprašanja v zvezi s podelitvijo Fifine nagrade za mir, niti ni pojasnila, kako je nastal načrt Kushnerja in Infantina za prodajo svetovnega prvenstva,« je povedala.

Dva dni po začetku preiskave je The Times razkril Infantinov načrt prodaje deleža nove hčerinske družbe Fifa Forward Enterprise zasebnim vlagateljem. Po hudem odporu številnih akterjev v svetovnem nogometu je prvi mož krovne organizacije projekt opustil.