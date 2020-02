FOTO:Kaj zmore Atletico, kaj Barcelona in kaj evropski prvak Liverpool?

Roberto Firmino bo ogrožal vrata, ki jih bo branil Jan Oblak. FOTO: Reuters

Neymar (desno) predstavlja le enega od številnih adutov PSG. FOTO: AFP

Maxi Gomez je eden udarnih napadalcev Valencie. FOTO: AFP

Trener Leipziga Julian Nagelsmann se bo soočil s slovitim Josejem Mourinhem. FOTO: Reuters

Robert Lewandowski zaseda položaj v konici napada Bayerna. FOTO: AFP

Kaj bo letos opravila Barcelona, kako bo igral njen prvi virtuoz Lionel Messi (levo)? FOTO: Reuters

Cristiano Ronaldo je daleč najboljši strelec v zgodovini lige prvakov. FOTO: AFP

Sergio Agüero bo imel eno zadnjih priložnosti za podvig v ligi prvakov, njegov tekmec pa bo Real Madrid. FOTO: AFP

Teden dni manjka do zimskega festivala vrhunskega nogometa, ki vsako leto pritegne na štadione in pred televizijske zaslone najzahtevnejše privržence te igre z žogo. Osmino finala lige prvakov bodo odprli v torek vin, 18. marca bodo odigrali zadnji povratni tekmi vin. Znani so glavni pretendenti za nastop v finalu, ki bo 30. maja v Istanbulu.Navijači v osmih večerih pričakujejo 16 tekem, vrednih ogleda, po mnenju stavnic naj bi napredoval v četrtfinalevrednega tekmovanja naslednji kvartet:in. Nekateri klubi so osvežili ekipe, saj nič več ne velja pravilo, po katerem nogometaši v isti sezoni ne bi smeli igrati v Evropi za več kot en klub. Ta čas igrajo v najboljši formi PSG, Bayern, Real Madrid in evropski prvak Liverpool.Boustavil evropske prvake? Skorajšnji angleški prvak je favorit za četrtfinale, toda, pozor, moštvo trenerja Simeoneja še nikdar ni priteklo na igrišče s spuščenimi hlačami. Liverpool je izgubil le eno resno tekmo – 17. septembra v Neaplju –, Atletico je v soboto zmagal prvič po petih tekmah suše …Dvoboj bo v senci tistega v Madridu, čeprav bi lahko navijači videli trikrat več golov … PSG igra v odlični formi in premore najboljše napadalce v Evropi (). Morebitno napredovanje Borussie bi mejilo na senzacijo, čeprav Nemce krasi lepša tradicija v ligi prvakov.Tekmeca se nahajata v podobnem položaju: bojujeta srditi bitki za ligo prvakov v Italiji in Španiji. Oba sta načrtovala vrhunec forme za februar in marec. Kdo ve, morda bo odločil zmagovalca trenutek navdiha, ki sodi med najboljše igralce Evropi.Uf, kakšen trenerski dvoboj! Samooklicani najboljši trener tega stoletja proti najbolj obetavnemu strategu novega vala;(57) vs(32). V resnici gre za enega najzanimivejših dvobojev osmine finala lige prvakov. V tem paru lahko iščemo morebitno presenečenje sezone vse do finala v Istanbulu.Repriza finala lige prvakov iz leta 2012 v Münchnu, ko jeprvi pozapravil prednost domačega terena. Bavarci so strnili vrste po menjavi trenerja, v tem dvoboju gotovo uživajo vlogo favorita. Bomo videli, Londončani ne bodo zmetali pušk v koruzo pred tekmo na Stamford Bridgeu.V normalnih razmerah bi imel sedanji Napoli manj možnosti za senzacijo kot Vezuv za nov izbruh lave. Toda trenerne vliva zaupanja navijačem, podobno velja zav Kataloniji. Razliko na igrišču bi moral predstavljati, uradno najboljši nogometaš tega stoletja.Zadnji večer prvih tekem prinaša nastop treh kandidatov za lovoriko v ligi prvakov.sodi mednje že zavoljo nadnaravnega motiva, čigar motiv za zmagovanje je bolj nalezljiv od koronavirusa. Da ne bo pomote: Juve s trenerjemje močno ranljiv, toda Lyon je vendarle slabši.Naivni poznavalci lige prvakov pravijo: kdor bo dobil ta dvoboj, bo zmagal v Istanbulu … Spopad težke artilerije je prvi derbi osmine finala, razplet spektakla pa nepredvidljiv.pozna imperativ sezone za ManCity, to je zmaga v ligi prvakov. Absolutni kralj tega tekmovanjameri predvsem na špansko prvenstvo. Je torej razplet derbija znan?