FOTO:Kaj zmore norveški sanjski dvojec Ødegaard-Håland?

Ljubljana - Dvajset držav se je že uvrstilo na evropsko prvenstvo v nogometu 2021, štiri prosta mesta so še na voljo, zanje pa se poteguje šestnajst reprezentanc. Katera osmerica se bo uvrstila v novembrski zadnji kvalifikacijski krog, bo znano jutri, ko bo na sporedu osem tekem.V zaključnem delu lige narodov (LN) ali kvalifikacij za EP se merijo zmagovalci posameznih skupin oziroma reprezentance, ki so v skupinah LN zaostale za tistimi, ki so se na euro uvrstile skozi kvalifikacije. Takšen tekmovalni kvalifikacijski sistem je bonbonček Evropske nogometne zveze, potem ko je ustanovila ligo narodov. »Poražencem« kvalifikacij je na ...