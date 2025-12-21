Kako Cristianu Ronaldu uspeva, kar drugim ne?

Za Cristiana Ronalda pravijo, da ima postavo 28-letnika. Ne motijo se, toda 40-letni Portugalec, ki je obseden z zdravjem in s tem, da bi podaljšal kariero čim dlje, je šel še dlje, da bi prepričal vse nejeverne Tomaže. Pokazal je fotografijo po savnanju. Res je težko je najti veliko ljudi s primerljivo postavo brez grama odvečne »masti«. Toda kako nogometašu savdskega kluba Al-Nassr uspeva ohranjati takšno postavo in formo?

Cristiano Superman Ronaldo. FOTO: Instagram

Ronaldo je ljubitelj savn in je znan po tem, da jih uporablja celo ob 2. uri zjutraj, da bi se čim hitreje opomogel, zaradi česra je navajen na vročino. Prisega na pilates, redno plavanje in pet obiskov telovadnice na teden. To vključuje 25 do 30 minut kardio vadbe, visokointenzivni šprint in ciljno usmerjene uteži za povečanje mišične moči. Skupaj trenira tri do štiri ure na dan.

Ronaldov cilj je doseči 1000 golov.