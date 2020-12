Kako je Diego Maradona pristal v Španiji šele leta 1982

V nadaljevanju preberite še:

Na kakšen način je Diego Maradona pristal v Španiji? Težko bi rekli, da se je Cesar Luis Menotti pozneje oddolžil Diegu, ker ga ni uvrstil v reprezentanco za svetovno prvenstvo leta 1978, čeprav je želel tistega leta Diega v selekciji tudi Rudolf Kralj. To je bil Varaždinec, ki je pred drugo sv. vojno blestel v majici zagrebških klubov Građanski in Hašk, po njej pa je bil tajnik argentinske reprezentance in najtesnejši sodelavec selektorja Menottija (1974-1983).