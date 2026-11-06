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Nogomet

Kako omejiti uprabo pametnih telefonov? Z nagrado!

Nemški klubi iščejo načine, kako bi navijače med tekmami odvrnili od pametnih telefonov in jim pomagali odkriti pristno doživetje nogometnega spektakla.
Na znamenitem dortmundskem štadionu je pravo doživetje pristnega navijaškega vzdušja. FOTO: Thilo Schmuelgen/Reuters
Galerija
Na znamenitem dortmundskem štadionu je pravo doživetje pristnega navijaškega vzdušja. FOTO: Thilo Schmuelgen/Reuters
Š. R., STA
6. 11. 2026 | 17:41
6. 11. 2026 | 17:41
4:29
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Nemški nogometni klubi iščejo načine, kako bi navijače med tekmami odvrnili od pametnih telefonov in jim pomagali znova odkriti pristno doživetje nogometnega spektakla na stadionih, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Med prvimi je pobudo predstavila Borussia Dortmund.

Pri Borussii so oktobra pred domačo tekmo z Eintrachtom iz Frankfurta uvedli poseben projekt. Navijače spodbujajo, naj med tekmo čim manj uporabljajo telefone, v zameno pa jim ponujajo možnost osvojitve nagrad. Podporniki lahko v klubski aplikaciji vključijo funkcijo navijaškega načina delovanja »fan mode«. Ta beleži čas, ko je zaslon telefona zaklenjen, navijači pa za vsako minuto brez uporabe telefona zbirajo točke. Med polčasom ga lahko uporabljajo, nato pa morajo funkcijo znova vključiti. Tisti z največ zbranimi točkami lahko osvojijo različne nagrade, med drugim podpisane drese in bone za nakup v navijaški trgovini.

Omejiti želijo vplivneže

Sodelovanje v tem projektu je prostovoljno. Podobne ukrepe sta v tej sezoni uvedla tudi drugoligaša Hertha Berlin in Dynamo Dresden. Njihov namen je predvsem omejiti komercialno snemanje in objavljanje videovsebin na družbenih omrežjih, s katerim vplivneži ustvarjajo zaslužek, hkrati pa zaščititi pravice televizijskih partnerjev in ohraniti pristno navijaško izkušnjo. Omejitve ne veljajo za fotografije in posnetke, ki jih navijači ustvarijo zase.

Pri Dynamu Dresden so poudarili, da bi morala biti ob obisku stadiona v ospredju podpora moštvu in vzdušje na tribunah. Dodali so, da je projekt med navijači naletel na precej pozitiven odziv. Tudi pri Herthi želijo preprečiti predvsem komercialno ustvarjanje videovsebin s profesionalno snemalno opremo. S podobnimi izzivi se soočajo tudi drugi športi. Po zapletih z ustvarjalci spletnih vsebin na letošnjem odprtem prvenstvu ZDA v tenisu organizatorji teniškega turnirja na sveti travi v Wimbledonu za turnir leta 2027 ne bodo podeljevali posebnih akreditacij vplivnežem in ustvarjalcem vsebin. To pa ne bo pomenilo prepovedi njihovega obiska z običajnimi vstopnicami.

Nemški nogometni klubi si želijo omejiti uporaba pametnih telefonov med tekmami.FOTO: Kevin Sousa/Imagn Images Via Reuters
Nemški nogometni klubi si želijo omejiti uporaba pametnih telefonov med tekmami.FOTO: Kevin Sousa/Imagn Images Via Reuters

Predsednik Borussie Dortmund Carsten Cramer meni, da je treba zaščititi tisto, zaradi česar je obisk nogometne tekme nekaj posebnega.

»Tehnološkemu napredku ne smemo obračati hrbta, vendar moramo znati najti pravo mero pri uporabi tehnologije. Predvsem moramo ohraniti pristno čustveno doživetje nogometne tekme,« je poudaril. Navijače je pozval, naj tekmo spremljajo, uživajo in doživijo trenutek, namesto da bi ga ves čas snemali in objavljali na družbenih omrežjih. Posebej je opozoril na znameniti dortmundski rumeni zid, največjo tribuno s stojišči v Evropi, ki lahko sprejme kar 25.000 navijačev.

Pri Bayernu še zadržani

»Vzdušje na rumenem zidu je nekaj posebnega in si zasluži, da ga navijači doživijo v polni meri. Če med tekmo ves čas uporabljajo telefone, pošiljajo sporočila in snemajo, zamujajo pristno navijaško izkušnjo,« je dejal Cramer.

Projekt je med dortmundskimi navijači naletel na zelo pozitiven odziv, zato bi se lahko v prihodnje še razširil. Pri münchenskem Bayernu pa so do podobne pobude za zdaj precej zadržani. Član uprave Bayerna Rouven Kasper se je ob tem pošalil, da so tekme münchenskega moštva tako zanimive, da navijači telefonov preprosto ne potrebujejo. Cramer je šaljivo pripombo sprejel z nasmehom in dodal, da je najpomembnejši odziv vendarle tisti na igrišču. Dortmund je namreč po uvedbi projekta zmagal na vseh treh odigranih tekmah.

»Pobuda je bila namenjena tudi temu, da bi dosegali zmage, kar nam za zdaj uspeva,« je sklenil Cramer.

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