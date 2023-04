Aleksander Čeferin in Uefa: Kaj se je spremenilo od leta 2016?

V nadaljevanju preberite:

Kako se je razvijala Uefa od leta 2016, ko so delegati na izrednem volilnem kongresu izbirali novo vodstvo, na položaj predsednika pa se je zavihtel Aleksander Čeferin? Kaj se je drastično spremenilo, katere spremembe so zavele navzven in katere poteze Čeferina so bile v javnosti manj opazne? Kakšna je zgodovina Uefe in kako se je od ustanovitve leta 1954 spreminjala krovna evropska nogometna hiša? Zakaj so lahko zadovoljni tudi Slovenci, kako so občutili rast Uefinih prihodkov? Odgovori v nogometni kolumni.