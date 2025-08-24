Kako se bodo na nov spodrsljaj Olimpije odzvali Celjani?

Neomejen dostop | že od 14,99€
Nedelja prinaša zadnji dan 6. kola slovenskega nogometnega prvenstva. Takoj smo videli presenečenje. Po štirih zaporednih porazih je namreč Primorje osvojilo točko, zasluženo zaradi boljše igre v drugem polčasu. Favorizirana Olimpija je v prvem polčasu pokazala nekaj dobrih akcij, a v nadaljevanju je bila njena igra bleda, kar je dodatno slabo pred četrtkovo povratno tekmo kvalifikacij za konferenčno ligo proti Noahu.
V prvem polčasu so gostje ob koncu prišli do enajstmetrovke, ki jo je zanesljivo izvedel Diogo Pinto (1:0). Primorje je hitro izenačilo v 49. minuti preko Murilla. Drugi polčas je minil v prevladi domačih, ki so imeli več priložnosti, a so ostali brez gola. Olimpija je poskušala, a ni več resneje ogrozila vratarja Pintola. Sledi še tekma med Bravom in Celjem v Stožicah.
Prva liga Telemach, 6. kolo:
• Maribor – Kalcer Radomlje 5:1 (2500; Tetteh 3., 45., Mbina 76., Tshipamba 87., Borys 91.; Mamić 28; posest žoge v %: 50:50; streli: 19:7; rdeči karton: Vokić 42.;)
• Koper – Mura 2:1 (800; D. Jurić 5., 11-m, Matondo 54.; Proleta 47., posest žoge v %: 60:40; streli: 12:6)
• Domžale – Aluminij 0:2 (300; Petriško 91., Bloudek 93.; posest žoge v %: 51:49; streli: 11:8)
• Primorje – Olimpija 1:1 (1000; Murillo 49.; Pinto 45+3., 11 m)
• Big Ben Bravo – Celje 20.15
