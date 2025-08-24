Kako se bodo na nov spodrsljaj Olimpije odzvali Celjani?

Nedelja prinaša zadnji dan 6. kola slovenskega nogometnega prvenstva. Takoj smo videli presenečenje. Po štirih zaporednih porazih je namreč Primorje osvojilo točko, zasluženo zaradi boljše igre v drugem polčasu. Favorizirana Olimpija je v prvem polčasu pokazala nekaj dobrih akcij, a v nadaljevanju je bila njena igra bleda, kar je dodatno slabo pred četrtkovo povratno tekmo kvalifikacij za konferenčno ligo proti Noahu.

Olimpija popustila v drugem polčasu

V prvem polčasu so gostje ob koncu prišli do enajstmetrovke, ki jo je zanesljivo izvedel Diogo Pinto (1:0). Primorje je hitro izenačilo v 49. minuti preko Murilla. Drugi polčas je minil v prevladi domačih, ki so imeli več priložnosti, a so ostali brez gola. Olimpija je poskušala, a ni več resneje ogrozila vratarja Pintola. Sledi še tekma med Bravom in Celjem v Stožicah.

Mariborčani so se uspešno odzvali na spodrsljaj z Bravom, Šiškarji razmišljajo o Celju. FOTO: Mediaspeed