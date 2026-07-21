Kako se je odločil Luka Modrić? Hrvati so izvedeli italijansko resnico

Hrvaški nogometni veteran Luka Modrić je razblinil neznanke o tem, ali bo kariero nadaljeval pri Milanu. Kapetan hrvaške reprezentance je z italijanskim klubom dosegel dogovor o podaljšanju pogodbe do 30. junija 2027, je poročal italijanski Sky Sport.

Modriću je pogodba potekla konec junija, podpis nove pa naj bi sledil v prihodnjih dneh. Po navedbah Sky Sport je dogovor praktično sklenjen, odprte so le še zadnje podrobnosti.

Štiridesetletni vezist se je Milanu pridružil lansko poletje po odhodu iz Real Madrida. V prvi sezoni je pustil zelo dober vtis in tudi v zrelih nogometnih letih dokazal, da ostaja pomemben člen moštva. Za Milan je zbral 34 nastopov ter dosegel dva gola in tri podaje.

Pri Milanu so se zato odločili za podaljšanje sodelovanja, pogajanja pa so po več tednih tik pred uspešnim zaključkom.

Ker bo Modrić nadaljeval klubsko kariero, italijanski mediji ugibajo, da bi lahko ostal na voljo tudi hrvaški reprezentanci, kar naj bi si želel novi selektor Slaven Bilić.

Po poročanju časnika La Gazzetta dello Sport se bo Modrić moštvu pridružil na pripravljalni turneji v Avstraliji. V novi sezoni naj bi se osredotočil izključno na nastope za Milan, od hrvaške reprezentance pa naj bi se poslovil oktobra.