Kako so igrali: Matjaž Kek osvojil rekordnih 22 točk

Po zgodovinskem večeru za slovenski nogomet je težko izbrati akterje tekme, ki so kljub vsemu izstopali ali naredili nekaj več. Toda vselej je nekdo boljši in nekdo slabši. Kakšne ocene smo podelili slovenskim nogometašem za opravljeno v tekmi s Kazahstanom, kdo je prejel najvišjo in kdo najnižjo? Kako je bilo s selektorjem Matjažem Kekom in zakaj?

Preverite opise udeležencev uspešne zadnje bitke za nogometno evropsko prvenstvo, ki bo naslednje leto v Nemčiji. Več v članku.