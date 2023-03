Kako so igrali Slovenci: kdo bo rešil levo stran igrišča?

V nadaljevanju preberite:

Komu smo podelili najvišje ocene za opravljeno v dveh tekmah v Astani in Stožicah? Kdo je v boju za euro 2024 najmočneje opozoril nase proti Kazahstanu in San Marinu? Kako pripravljen je na junijski paket tekem s Finsko in Dansko selektor Matjaž Kek? Zakaj jih je slišal Benjamin Verbič in kje šepa igra slovenske reprezentance?