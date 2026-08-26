Kako so igrali v Celju: Kučys deloval kot branilec Slovana

Še tako navdušujoč pritisk pred polnimi tribunami ne izbriše občutka, da je Celje ta teden zamudilo zgodovinsko priložnost – za klub, igralce in slovenski nogomet, kjer vsaka evropska liga prvakov prinaša milijone razlike. V zadnjem dejanju kvalifikacij so slovenski prvaki proti Slovanu iz Bratislave pokazali, koliko se lahko s pametnim delom približajo finančno močnejšim, a hkrati tudi, kako hitro vse zdrsne iz rok, ko popusti koncentracija in klop ne prinese želene razlike.

V podrobnih ocenah igralcev, od zanesljivega Žan-Luka Lebana in razigranega Yaye Dukulyja do izmučenega Svita Sešlarja in nerodnega Armandasa Kučysa, tekst razkriva, kdo je pariral trikrat dražji zvezni vrsti Slovakov in kdo je plačal najvišjo ceno za napako. Ob tem se odpre tudi vprašanje trenerja Campelosa: koliko je iztisnil iz ekipe – in koliko jo je stal z menjavami, ki so prelomile večer?