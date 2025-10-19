Kako so opozorili nase Trump, Infantino, Čeferin in Al-Khealifi

V nadaljevanju preberite:

Malokdo razume, da je Gianni Infantino v Egiptu pristal na to, da je bil le del širšega marketinga v povojni obnovi uničenega območja Gaze. Ta vloga mu resda dobro ustreza, saj jo je podedoval od Seppa Blatterja, v zadnjih desetih letih pa jo je nadgradil do potankosti. Eden od zahodnih komentatorjev je posrečeno zapisal, da mu je to uspelo šele po temeljiti preobrazbi Fife, ki si jo je ukrojil po svojih potrebah, in ga zato poimenoval kar »Fifantino«.

V zameno za dobro odnose z nekaterimi bogatimi državami pogosto zamiži na oko in pol, najdlje pa je šel nazadnje, ko je s spremembo SP 2030 in nekaterimi ad hoc pravili kar sam podelil organizacijo SP 2034 Savdski Arabiji. Kdor se je pritoževal nad decembrskim mundialom v Katarju, naj pomisli na februarski šampionat v S. Arabiji, seveda leta 2035.

»Mirovna misija« Infantina v Egiptu ni bil edini dogodek zadnjega tedna, ki je zadeval mednarodni nogomet. Če odmislimo slovensko reprezentanco A, ki tretjič zapovrstjo ni zabila gola, in selekcijo U-21, ki je v zadnjih šestih tekmah zabila en gol, prejela pa jih je kar trinajst (nazadnje je zmagala pred dobrim letom), so iz Rima prišle pozitivne novice tudi za naš nogomet.

Na nek način je razumljivo, da gre Švicarju Infantinu med vsemi celinskimi zvezami v nos predvsem »njegova« evropska, četudi ga je prav Uefa podprla in izstrelila na vrh Fife. Če vlada na Fifi vse močnejše razslojevanje – vrhunec bo prav SP v ZDA –, poskuša Uefa upočasniti povečevanje razlik med klubi iz 55 članic in jih vsaj delno znižati.