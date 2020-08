Kako so pripravljeni na štart Celje, Maribor, Olimpija in Mura?

Le še dan je do začetka slovenskega nogometnega prvenstva, ki bi bilo lahko še zanimivejše kot nazadnje, ko je v dramatičnem finišu pripadlo Celjanom. Jutri in pojutrišnjem bodo igrali le tri tekme 1. kola od petih, potem ko je covid-19 obiskal tabora Domžal in Aluminija.Tudi v sezoni 2020/21 naj bi se borili za vrh podobni klubi kot običajno. Naslov naj bi ostal v severovzhodni Sloveniji, saj so Maribor, Celje in Mura najmanj posegali v svoj kader. Le en klub v državi bo krenil v sezono z imperativom državnega prvaka – to je Maribor, vsi drugi bodo želeli opraviti čim več, med njimi tudi prvak Celje, pokalna zmagovalka Mura ...