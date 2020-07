Kako so se odločili celjski fantje?

Ljubljana

- Uvodna tekma 32. kola bo že drevi ob 20. uri v Celju, kjer bodo gostovale Domžale.»Če bodo fantje tako rekli,« je o bitki za prvaka povedal trener Celjain razkril, da je vse v glavah in nogah igralcev. Celjani so v Šiški zablesteli, ko so zaostajali. Izjemna forma drugega strelca prvenstva in prvega podajalcatervliva upanje, da Celjani lahko sanjajo o končni senzaciji, prvemu naslovu prvaka.Toda tudi Domžale so se rezultatsko dvignile z novim trenerjem in se močno približale poglavitnemu cilju: izognitvi dodatnim kvalifikacijam za obstanek. Domžalčani so pod Đuranovićevo taktirko izgubili le proti Olimpiji, tri tekme pa so zmagali.